Cinco detenidos en Italia por terrorismo y atentado contra la red de alta velocidad

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Roma, 16 jun (EFE).- La Policía italiana ha arrestado este martes a cinco personas sospechosas de ser integrantes de una célula terrorista anarquista que atentó contra la red de alta velocidad de Roma el pasado 14 de febrero, cargo que se imputa a dos de esos arrestados.

Según un comunicado de la Policía del Estado, su División de Operaciones Especiales ha ejecutado estas cinco órdenes de prisión preventiva y además ha puesto bajo arresto domiciliario a otras dos personas a petición de la Fiscalía por un presunto delito «de conspiración con fines terroristas o de subversión del orden democrático».

Dos de los detenidos afrontan cargos por un atentado ocurrido el 14 de febrero contra la red ferroviaria de alta velocidad de Roma, que causó graves daños a la infraestructura, con un coste de reparación de 455.000 euros.

Este sabotaje y otro ataque contra la línea Roma-Nápoles fueron reivindicados en una web creada específicamente unos meses antes y donde se citaba «la coincidencia con los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina y la intención antimilitarista y el violento ataque contra la infraestructura», según el comunicado de la policía.

El 14 de febrero, el tráfico ferroviario en las principales líneas de alta velocidad del centro de Italia se vio ralentizado por varias incidencias que, ya en aquel momento, las autoridades apuntaron como presuntos actos de sabotaje. En concreto, el ministro de Transportes, Matteo Salvini, tachó esos percances de «actos criminales».

Según informó en aquel momento la empresa estatal Ferrovie dello Stato (FS), en la fecha referida se registaron al menos dos incidencias, una de ellas en el tramo ferroviario entre Salone y Labico (Roma), en la línea que va a Nápoles, donde se encontraron conductos de cables quemados.

El segundo incidente afectó al sector entre las estaciones de Tiburtina y Settebagni, en el trayecto hacia Florencia, que también presentaba daños en la infraestructura.

Estos episodios se produjeron apenas una semana después de que el tráfico ferroviario en el norte de Italia, especialmente en el nudo de Bolonia, sufriera graves retrasos por sabotajes vinculados a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

Sobre estas detenciones se pronunció hoy el ministro de Interior, Matteo Piantedosi, para agradecer el trabajo de la policía al haber logrado «desmantelar una red subversiva de origen anarquista activa en todo el país que tenía como objetivo infraestructuras estratégicas, incluida la red ferroviaria de alta velocidad». EFE

sam/jgb