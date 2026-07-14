Cinco fallecidos y catorce heridos en un choque entre dos autobuses en el sur de Argelia

Compartir

1 minuto

Túnez, 14 jul (EFE).- Cinco personas fallecieron y catorce resultaron heridas este martes en un accidente de tráfico en Tamanrasset, en el sur de Argelia, al chocar dos autobuses de línea regular que se dirigían a localidades cercanas al lugar del siniestro, informó la Dirección de Protección Civil en un comunicado.

La institución explicó que los heridos, con lesiones de diversa consideración, fueron trasladados en ambulancias y vehículos oficiales a un hospital cercano, tras ser rescatados del interior de los autobuses y recibir primeros auxilios en el lugar del accidente, que se produjo poco antes de las 16:00 hora local (15:00 GMT).

Mientras, los cuerpos de los fallecidos fueron llevados al «departamento de preservación corporal» (depósito de cadáveres) del hospital local, a la espera de su identificación y el traslado a sus respectivos lugares de origen.

El balance facilitado por Protección Civil es preliminar, subrayó la entidad, por lo que no se descarta que el número de víctimas mortales se incremente en las próximas horas.

Los accidentes de autobús en Argelia son frecuentes, debido a la antigüedad de la flota de vehículos de transporte público, que el Gobierno comenzó a renovar el pasado febrero con la incorporación de 10.000 nuevas unidades, seis meses después de que 18 personas fallecieran al precipitarse un autobús a un río en el momento en el que cruzaba un puente. EFE

sb/gad