The Swiss voice in the world since 1935

Cinco guardias penitenciarios a prisión por torturas a una reclusa en una cárcel de Perú

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Lima, 14 ago (EFE).- Cinco guardias penitenciarios cumplirán nueve meses de prisión por el presunto delito de tortura contra una mujer internada en una cárcel de la andina ciudad de Huaraz, en un caso considerado por la justicia peruana como el primero en sancionar a agentes carcelarios por delitos contra la humanidad, informó la Fiscalía este jueves.

La Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de la región Áncash, al norte de Lima, pidió que se dicte nueve meses de prisión preventiva para cinco agentes del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) por el presunto delito de tortura, en agravio de A. Y. N. C., interna del penal Víctor Pérez Liendo.

La detención preventiva fue dictada contra Diana Conco, Hardy Boyer, Edith Maguiña, Erick Arango y Max Valdiviezo, y el juez a cargo aprobó igualmente las órdenes de captura en su contra.

La Fiscalía resaltó que se trata de la primera prisión preventiva por un delito contra la humanidad en la región y la primera en darse a nivel nacional contra agentes penitenciarios.

De acuerdo a la investigación de la fiscal provincial Ada Príncipe, la víctima fue sometida a varias prácticas de tortura en mayo de 2024 como ahogamientos, desnudo forzoso y golpes, entre otros maltratos que le ocasionaron la fractura de un pie cuando se encontraba en la cárcel de Huaraz. EFE

mmr/fgg/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
1 Me gusta
6 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
7 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR