Cinco muertos y un herido tras un derrumbe en una mina ilegal en el sur de China

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Pekín, 31 may (EFE).- Cinco personas murieron y una resultó herida este domingo tras el derrumbe de una explotación minera ilegal en la provincia meridional china de Yunnan, informaron medios oficiales.

El accidente se produjo a las 04:30 hora local (20:30 GMT del sábado) en la localidad de Baiwu, perteneciente al municipio de Nagu, según la agencia estatal Xinhua, que lo atribuyó a una actividad de extracción no autorizada de recursos minerales.

Tras recibir el aviso, equipos de emergencias, policía, bomberos, personal sanitario y responsables de recursos naturales de la ciudad de Qujing y del condado de Huize se desplazaron al lugar para llevar a cabo las tareas de rescate.

Los seis atrapados fueron localizados y trasladados de inmediato a un hospital, donde cinco de ellos murieron tras no responder a los intentos de reanimación debido a la gravedad de sus heridas.

Las constantes vitales de la sexta persona rescatada son estables y su vida no corre peligro, según la información oficial.

El suceso se produce nueve días después de la explosión de gas registrada en la mina Liushenyu, en la provincia central de Shanxi, que dejó más de 80 fallecidos, en uno de los peores accidentes mineros de China en los últimos años.

Las minas chinas siguen registrando una alta siniestralidad, aunque en los últimos años el número de accidentes mortales se ha reducido de forma significativa.

El sector registró más de 3.000 muertes entre 2018 y 2023, cifra que supuso un descenso del 53,6 % con respecto al lustro anterior, según datos oficiales. EFE

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