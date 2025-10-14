Ciudad de Udine se blinda ante manifestación por Palestina antes de partido Italia-Israel

Roma, 14 oct (EFE).- La ciudad italiana de Udine (norte) ha reforzado sus medidas de seguridad y ha blindado los alrededores del estadio Friuli ante la manifestación de solidaridad con Palestina convocada ante el partido de fútbol de este martes de clasificación para el Mundial entre Italia e Israel y para pedir la exclusión de Israel de las competiciones internacionales.

El encuentro fue calificado de alto riesgo ante la posibilidad de altercados por las movilizaciones en la ciudad, mientras que otras manifestaciones se han convocado en el resto de Italia.

Los controles de acceso al recinto serán muy estrictos y los aficionados serán inspeccionados minuciosamente, y el operativo contará con unidades caninas antiexplosivos y drones que sobrevolarán tanto el estadio como el centro de la ciudad, informan medios locales.

En torno a la instalación se han colocado barreras de hormigón y se han establecido varios puntos de entrada, todos ellos vigilados por la Policía, los Carabineros (Policía militarizada), la Guardia di Finanza y el Ejército.

«Manifestación para decir NO a la presencia de la selección nacional de un Estado que está cometiendo un genocidio», anunció la organización Comité para Palestina en Udine, convocante de la protesta, en sus redes sociales.

En el último mes, varias organizaciones han solicitado la suspensión del partido y han hecho sendos llamamientos para que las instituciones deportivas internacionales, como la FIFA, excluya a Israel de las competiciones deportivas.

«Muestra a Israel la tarjeta roja», solicitó el Comité, que alegó que Israel «viola los estatutos de la FIFA»: «»Boicotearemos el partido», declararon.

La protesta tendrá lugar esta tarde en una céntrica plaza de la ciudad, si bien también hay otras previstas paralelamente en Roma, Génova (norte), Florencia (centro) o Milán (norte), entre otras.

«Se espera que las protestas tengan lugar en toda Italia para oponerse a los representantes del genocidio, y enviamos nuestra solidaridad a aquellos que toman medidas; y una vez más pedimos a @fifa y @uefa que pongan fin a su cobarde silencio y complicidad», informó por su parte otra de las convocantes, Calcio e Rivoluzione (Fútbol y Revolución, en italiano).

Sin embargo, la FIFA ha mantenido hasta el momento una actitud cautelosa, descartando tanto la exclusión de Israel de los campeonatos internacionales como la suspensión del partido.

El lunes, el seleccionador italiano Gennaro Gattuso celebró el alto en fuego en Gaza y mostró su «respeto a los que están fuera protestando».

En lo deportivo, el partido ante Israel es fundamental para Italia, pues una victoria asegura al menos la repesca.

Además, mantiene vivo el sueño de ir directamente al Mundial, aunque para eso tendría que ganarlo todo (Israel, Moldavia y Noruega) y golear para superar la diferencia de goles de Noruega (+26) o ganarlo todo igualmente y esperar que los noruegos no ganen a Estonia. EFE

