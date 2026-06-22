Clavijo pide a la UE reconsiderar el Pacto de Asilo porque va contra los derechos humanos

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Esther Rebollo

Buenos Aires, 22 jun (EFE).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, pidió a la Unión Europea reconsiderar el Pacto de Migración y Asilo porque alienta la violación de los derechos humanos fuera del territorio comunitario, y expresó que tanto la llegada de cayucos a las costas españolas como la normativa son un fracaso de todos.

Clavijo se expresó así durante una entrevista con EFE en Buenos Aires, donde este lunes concluye una visita a Uruguay y Argentina, y que aprovechó para expresar la necesidad, ante todo, de «tratar con dignidad» a las personas migrantes.

Recordó que el pueblo canario también emigró décadas atrás y que las islas hoy son receptoras de personas que huyen de vidas difíciles. Comentó que hasta medio millón de isleños se instalaron en distintos países de América, como Venezuela, Cuba, Uruguay o Argentina, y muchos de ellos hoy regresan al que fue el hogar de sus abuelos.

A esas llegadas procedentes de América, amparadas también por la Ley de Memoria Democrática aprobada y aplicada durante el Gobierno de Pedro Sánchez, se suma el arribo a las costas canarias de muchos cayucos procedentes de África Occidental.

«Canarias es una tierra de acogida», razón por la cual el papa León XIV visitó esta comunidad, dijo el presidente canario, para luego destacar que los isleños «han respondido (al fenómeno) con la aceptación y no con lenguajes o posturas xenófobas».

Un pacto europeo en la mira

Fernando Clavijo se mostró, una vez más, muy crítico con el Pacto de Migración y Asilo, que entró en vigor el 12 de junio, justo cuando el papa León visitaba Canarias y cuando le hizo partícipe de sus desacuerdos con la normativa, muy criticada también por las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes.

«Siempre hemos mantenido que cuando llegan los cayucos a nuestras costas es porque estamos fracasando, es un fracaso en la política de cooperación y desarrollo internacional, un fracaso de la política europea, de nuestro propio país, y una vez que llegan los tienes que recibir con dignidad porque pueden ser nuestros hermanos, nuestros hijos o nuestros padres», expresó.

«Esperamos que haya una reflexión por parte de las principales potencias del mundo», incluida la UE respecto al pacto migratorio, añadió.

También consideró muy relevante que «Estados Unidos ha recortado un 25 % los fondos de cooperación y en África es una muy mala noticia», porque la edad promedio de la población en ese continente es baja frente a una Europa envejecida. Por eso, abogó por una migración «ordenada y regulada para poder mantener nuestro estado de bienestar».

Migrantes y derechos humanos

A juicio de Clavijo, el Pacto europeo conlleva «más burocratización», es decir, «si antes estaban 72 horas retenidos ahora pueden ser hasta seis meses», lo que -advirtió Clavijo- pone en una situación de vulnerabilidad a las personas y colapsa las instituciones.

En segundo lugar, añade, «poder tener centros de detención fuera del territorio de la UE es una cuestión donde los derechos humanos y las condiciones nos preocupan».

Y, por último, expresó que debe distribuirse la solidaridad entre los países en cuanto a la acogida de personas migrantes, para evitar que «la Europa pobre se queda con los migrantes y la Europa rica, que no quiere tenerlos en sus calles, no asuma la cuota que les corresponde».

Para el presidente autonómico, de Coalición Canaria, el Pacto de Migración y Asilo que acaba de entrar en vigor «va en la dirección opuesta a lo que recomendaba su santidad el Papa».

«Espero que con esta visita se hagan algunas cosas, se puedan mover, y se reflexione un poquito mejor», remarcó.

En 2024, según Clavijo, llegaron a las islas que conforman la frontera sur de la UE 47.000 personas que buscaban una vida mejor, en 2025 se redujeron a 20.000 y en lo que va de este año 2026 suman unas 5.000.

«Todo parece indicar que este recrudecimiento (coyuntura global) puede generar otro efecto masivo de llegadas a nuestras costas», remarcó. EFE

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