Colectivo ‘Ni Una Menos’ cataloga feminicidio de menor en Argentina como «desidia» estatal

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Buenos Aires, 1 jun (EFE).- El colectivo feminista argentino ‘Ni Una Menos’ catalogó este lunes al feminicidio de la adolescente Agostina Vega, cuyos restos fueron hallados el sábado a una semana de su desaparición, de «desidia organizada por el Estado» y aseguró que al Gobierno del presidente Javier Milei la vida de las mujeres le «importa muy poco».

«Nosotras hemos catalogado este feminicidio como una desidia organizada por el Estado. Un Estado que no buscó y que no implementó las medidas de alerta en el tiempo que requerían», expresó Lucía Cavallero, integrante del colectivo ‘Ni Una Menos’ en una conferencia de prensa.

Los restos de Vega, de 14 años, fueron hallados el sábado en un descampado al sur de la ciudad de Córdoba, lo que generó una enorme conmoción a nivel nacional y la reacción espontánea de los vecinos de la zona, quienes manifestaron su enojo hacia las autoridades por la gestión de la investigación.

La adolescente desapareció el sábado 23 de mayo cerca de la medianoche y la alerta Sofía, un sistema de alerta nacional para menores en riesgo inminente, fue activada el miércoles -cuatro días después-, momento en el cual el caso se convirtió en un asunto nacional.

Claudio Berrelier, de 33 años, fue detenido e imputado ese mismo miércoles, después de que el video de una cámara de seguridad mostrara a la menor ingresando a su domicilio sin que se la viera salir.

En Argentina una mujer fue asesinada por razones de género cada 44 horas durante 2025, según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina divulgado este lunes por la ministra de Seguridad Nacional Alejandra Monteoliva, lo que significaría una caída del 12,3 % respecto al año anterior.

Estos datos, sin embargo, fueron cuestionados por organizaciones feministas, que sostienen que las estadísticas judiciales responden a un corte metodológico específico y no reflejan una disminución real de la violencia de género. Afirman que fueron hasta 71 víctimas más.

En la conferencia de este lunes, Cavallero señaló que la ministra Monteoliva «está buscando desconocer la realidad de las violencias y devaluar con porcentajes», al tiempo que denunció el desmantelamiento de numerosas políticas en materia de género y apuntó directamente contra el Gobierno: «Ejerce un antifeminismo de Estado que nos ataca y fomenta la violencia como único vinculo social».

En ese sentido, desde ‘Ni Una Menos’ criticaron el proyecto de ley que busca aumentar las penas para las falsas denuncias, impulsado por una senadora cercana al Ejecutivo y remarcaron que se busca «silenciar a la mujeres».

«En Argentina, bajo este Gobierno nacional, la vida de las pibas (mujeres) importa muy poco», afirmó Cavallero, que convocó a la sociedad a manifestarse en contra «del ajuste y el fascismo» este miércoles en el Congreso Nacional, en el undécimo aniversario de ‘Ni Una Menos’. EFE

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