Colegio paraguayo suspende clases tras una amenaza de «allanamiento armado»

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Asunción, 16 abr (EFE).- Un colegio de la capital de Paraguay, Asunción, suspendió este jueves sus clases después de haber recibido una amenaza de «allanamiento armado» por parte de un reservista de las Fuerzas Armadas que mantiene una disputa legal con la institución.

A través de un comunicado, el Colegio Cristo Rey informó que suspendió las clases la tarde de esta jornada y todos los turnos del viernes en aras de resguardar «la integridad física y emocional» de los jóvenes estudiantes.

«Les mantendremos informados a través de nuestros canales oficiales sobre la reanudación de actividades una vez que las autoridades nos garanticen condiciones de total seguridad», agregó la institución en el comunicado dirigido a los padres.

El diario local ABC Color reportó que el responsable de las amenazas, que contaba con una orden de captura vigente, fue detenido esta misma jornada.

En una imagen divulgada por el medio, el hombre aparece descalzo y sin camisa, sentado en la calzada y rodeado de policías, al momento de la detención.

El jefe de Gabinete de la Comisaría Segunda de Asunción, Blas Espínola, señaló que las amenazas se produjeron después de que las autoridades del colegio desalojaran al hombre de un local comercial perteneciente a la institución educativa.

De acuerdo con el uniformado, el hombre envió la noche del miércoles un mensaje al director del colegio «diciendo que él iba a hacer un allanamiento armado».

En su mensaje al director del colegio, el reservista exige la entrega de las llaves de un inmueble y que le sean transferidos «fondos bajo inventario», de acuerdo con la difusión del texto hecha por la estación de TV local NPY.

En el mismo mensaje, el hombre advierte al colegio que «no vale la pena» que le orillen a realizar «un allanamiento armado donde puedan salir personas heridas o incluso muertas en un momento habitual de clases del alumnado, donde hay muchos niños».

«Les solicito que no se arriesguen ustedes ni arriesguen a niños, jóvenes, alumnos y funcionarios docentes y no docentes en general», prosiguió el reservista en su amenaza.

En abril de 2025, la Policía activó un protocolo para resguardar el colegio Dr. Luis Alberto de Herrera de Asunción después de la difusión de amenazas en las redes sociales contra esta institución. EFE

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