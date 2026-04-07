Colo Colo se aferra al liderato ante el asedio de Deportes Limache

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Santiago de Chile, 7 abr (EFE).- Colo Colo se mantiene aferrado al liderato de la liga chilena con 18 unidades, tras conseguir su tercer triunfo al hilo en la octava fecha ante el asedio de Deportes Limache que es segundo con un punto menos.

La jornada finalizó este lunes con la victoria de Huachipato por 5-1 ante Universidad de Concepción, que los catapultó con 12 enteros al octavo lugar por encima de su rival, que es noveno con 11 puntos.

Los albos vencieron el domingo por 0-1, en su visita al colista Deportes Concepción, para sostenerse en la cima de la clasificación por tercera fecha consecutiva, mientras que su seguidilla de partidos sin perder contando el nuevo torneo, la Copa de la Liga, llegó a seis.

«Seguimos buscando la mejor versión. Si bien los resultados se están dando, no nos conformarnos con lo que hay», aseguró el técnico del Cacique el argentino Fernando Ortiz.

En tanto, Limache vapuleó por 4-0 al décimo Unión La Calera y continúa en la pelea por recuperar el liderato que ha llegado a ocupar en tres jornadas distintas, pero que le costó sostener.

La goleada por 6-1 de Universidad Católica a Palestino abrió la octava fecha, puesto que los Cruzados enfrentarán este martes al argentino Boca Juniors en el Grupo D de la Copa Libertadores.

La victoria tiene al cuadro de la Franja en la tercera casilla con 14 puntos, seguido de Universidad de Chile, con 13, y que también ganó abultadamente en el estreno en la liga chilena del técnico argentino Fernando Gago.

Los azules se impusieron por 4-0 frente al decimosegundo La Serena, y su resurgir anima el torneo doméstico que promete una lucha entre los equipos grandes en el tope de la tabla.

Ñublense igualó sin goles ante el decimotercero Everton y es quinto con la misma cantidad de unidades que la U, y que el sexto O’Higgins que ganó por 2-1 al Audax Italiano, que está décimo.

Coquimbo Unido les sigue en la séptima posición con 12 enteros, luego de ganar por 3-2 al decimoquinto Cobresal antes de su estreno en casa ante el Nacional uruguayo por la Copa Libertadores, torneo al que regresa por segunda vez tras participar en 1992. EFE

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