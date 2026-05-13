Colombia apuesta por políticas de educación artística en Iberoamérica para construir paz

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Bogotá, 13 may (EFE).- Colombia apuesta por las políticas de educación y formación artística y cultural como herramientas para la construcción de paz, una propuesta que centra el Congreso Iberoamericano Artes para la Paz 2026, que reúne desde este miércoles en Bogotá a representantes de diecinueve países.

En la inauguración del encuentro, la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia, Yannai Kadamani, defendió la necesidad de fortalecer la educación artística frente a modelos centrados en «la rentabilidad y el consumo».

«Los mejores momentos de la humanidad ocurren cuando los pueblos, los gobiernos y las culturas se encuentran y llegan a acuerdos», afirmó Kadamani en la apertura del Congreso, organizado por el Ministerio de las Culturas de Colombia y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

Kadamani destacó que aunque la cultura suele ocupar un lugar «poco relevante» en los debates internacionales y en las inversiones públicas, constituye «la esencia y el fundamento de las sociedades».

El Congreso Iberoamericano de Educación y Formación Artística y Cultural – Artes para la Paz reunirá durante tres días a altos funcionarios y expertos de diecinueve países que buscarán impulsar acciones y lograr cooperación para convertir esa formación en un derecho en la región.

La ministra Kadamani señaló que el evento se realiza en un contexto global en el que el éxito suele medirse por la capacidad adquisitiva y la competencia entre individuos, cuando debería primar la sensibilidad.

«Nosotros queremos seguir insistiendo en que se requiere con mayor urgencia educar y formar a seres humanos más sensibles, no a seres humanos más rentables y consumidores eficientes», expresó.

De acuerdo con este postulado, el objetivo del Congreso es consolidar la educación artística y cultural como política de Estado y derecho universal.

Del encuentro saldrán la ‘Declaración de Bogotá’, en la que se establecerá un acuerdo regional para posicionar la educación artística como derecho; la Red Iberoamericana de Educación Artística y Cultural (Redartes), y una hoja de ruta 2026-2028 con acciones concretas para que sean implementadas por los países participantes.

Entre los convocados a la conferencia hay cinco ministros de Cultura, cinco viceministros, seis directivos y tres países ponentes, que serán Chile, Corea del Sur y Francia.

En su programación, el Congreso girará en torno a cuatro ejes: «Políticas públicas de educación artística; modelos de operación: infraestructura, diálogo con base comunitaria y financiación; formación continua y formación de formadores, y observatorio y gestión del conocimiento».

El encuentro cuenta con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe CAF. EFE

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La Agencia EFE contó con la ayuda del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia para la difusión de este contenido.