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Colombia cierra los colegios electorales y empieza el conteo de los votos para presidente

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Bogotá, 31 may (EFE).- Los colegios electorales de Colombia cerraron este domingo después de ocho horas de votación para elegir al presidente que sucederá a Gustavo Petro, una decisión que puede ir a segunda vuelta el próximo 21 de junio si ninguno de los candidatos obtiene la mitad más uno de los votos.

Las urnas abrieron a las 8.00 hora local (13:00 GMT) y cerraron a las 16:00 hora local (21:00 GMT), e inmediatamente comenzó el conteo de los votos por parte de la Registraduría Nacional, entidad que organiza los comicios y que se espera tenga resultados consolidados unas dos horas después.

Para estas elecciones fueron llamados a las urnas más de 41 millones de ciudadanos y dada la alta afluencia de votantes en algunos lugares se espera que supere el 54,9 % de la primera vuelta de 2022. EFE

joc/jga/cpy

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