Colombia confirma 14 muertos en frontera con Ecuador pero sin vínculo aparente con bombas

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Bogotá, 18 mar (EFE).- El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, confirmó este miércoles la muerte de 14 personas en dos explosiones ocurridas en enero pasado en un laboratorio para el procesamiento de cocaína en el departamento de Nariño, limítrofe con Ecuador, pero se abstuvo de relacionarlas con las operaciones del país vecino contra el narcotráfico, como señaló el presidente Gustavo Petro.

Sánchez se refirió al asunto después de que Petro dijera el martes, al comentar el hallazgo de una bomba sin explotar del lado colombiano de la frontera, que «hay 27 cuerpos calcinados» en la zona.

El ministro dijo hoy a la prensa que el martes por la noche, después de que artificieros militares detonaran de manera controlada la bomba hallada en una zona selvática, a unos 200 metros de la frontera con Ecuador, que informaron a Petro de ese trabajo y le hicieron «una actualización frente a la denuncia que él hizo de los 27 muertos».

«Frente a ello informamos que en el departamento de Nariño, en un sitio que se llama Inda Sabaleta, a unos 32 kilómetros de la frontera con Ecuador, el día 22 de enero se presentó un evento en el cual murieron 12 personas», explicó el ministro.

Según medios locales, hace dos meses hubo una explosión accidental en un laboratorio de cocaína en el que murieron varias personas.

«La información que nosotros tenemos (…) es que esas personas murieron calcinadas, no tiene ninguna registro de impacto de proyectil y tampoco se encontraron rastros de explosivos en dicha zona», indicó el ministro.

Sánchez añadió: «El sitio donde murieron era un laboratorio de cocaína (…) y las causas y quién estuvo detrás de ello aún son materia de investigación».

Las otras dos muertes ocurrieron el 24 de enero en circunstancias similares en un punto llamado El Pital, «a casi 100 kilómetros de la frontera con Ecuador, también en el departamento de Nariño, muy cerca a la costa del Pacífico», indicó.

Explicación sobre la bomba en la frontera

Con respecto a la detonación controlada de la bomba, en otro lugar de la frontera, el ministro señaló que están «confirmando cuándo exactamente, por qué y cómo llegó esa bomba a ese lugar» y confirmó que se trata de un proyectil ecuatoriano.

«Esa bomba fue destruida ayer por explosivistas expertos de nuestra Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), aplicando absolutamente todos los protocolos y garantizando que ya no sea una amenaza para la población», subrayó.

Por su parte, el comandante de la FAC, general Carlos Fernando Silva, manifestó que el artefacto fue encontrado «a escasos metros de la frontera» y dijo tener la «certeza de que es una bomba de empleo aéreo desde un avión militar».

«La bomba no es colombiana (…) estos artefactos tienen números de serie y nosotros tenemos un registro de nuestro armamento», dijo el general.

Sobre el motivo por el cual la bomba cayó del lado colombiano de la frontera, Silva señaló: «No es común, pero suele suceder cuando el artefacto no detona que después es simplemente una masa que la física hace que se mueva hacia algún lugar».

El oficial agregó que, según su teoría, dado de que recientemente hubo operaciones militares ecuatorianas contra el narcotráfico cerca de la frontera, «es probable» que la bomba haya impactado en suelo de ese país pero al no estallar «continúa su trayectoria y se metió metros dentro del territorio colombiano».

El incidente de la bomba se produce en medio de un deterioro de las relaciones entre los dos países, después de que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, impusiera aranceles a los productos importados desde Colombia, con el argumento de que Bogotá no hace lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico y otros grupos ilegales en la frontera, lo que dio pie a una guerra comercial que aún persiste. EFE

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