Colombia decide entre la izquierda gobernante y un candidato afín a Trump

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Un abogado antisistema respaldado por Donald Trump y un aliado del primer gobierno de izquierda de Colombia definirán en un reñido balotaje presidencial el domingo si el país gira a la derecha o mantiene el actual rumbo en medio de un estallido de violencia.

Tras una primera vuelta el 31 de mayo que desnudó a un país fragmentado, el próximo presidente colombiano saldrá del ultraderechista Abelardo de la Espriella y el senador izquierdista Iván Cepeda.

Sin posibilidad de reelección, el mandatario Gustavo Petro termina su gobierno con una alta popularidad entre las clases bajas, favorecidas por una reducción de la pobreza, salarios más altos y menor desempleo en uno de los países más desiguales del mundo.

Pero otra mitad del país lo responsabiliza por la peor ola de violencia en la última década, marcada por atentados con coches bomba, drones explosivos y el asesinato de un candidato presidencial.

«Lo único que pido es que el presidente que venga ponga mano dura (…) Hay demasiada inseguridad», dice a la AFP Ariel Jamaica, un militar retirado de 48 años en Bogotá.

Apodado «El Tigre», de 47 años, millonario, sin experiencia política y habitualmente protegido con chaleco antibalas, De la Espriella encarna el rechazo a Petro y el proyecto de enfrentar sin tregua a guerrillas y narcotraficantes en el país con la mayor producción de cocaína del mundo.

En el primer turno sobrepasó por estrecho margen a Cepeda, un filósofo de 63 años, defensor de derechos humanos y pieza clave en las políticas de paz con las que Petro intentó sin éxito negociar con los grupos que siguieron en armas tras el acuerdo con las FARC en 2016.

El balotaje es también un referendo sobre el primer gobierno de izquierda en Colombia.

«Ambos lados tienen seguidores muy fervientes (…) pero hay otra parte del país que está votando por miedo al otro modelo que considera dañino», dice Julián López, experto de la consultora Nalanda Analytica.

– «Por la fuerza» –

En ese gran tablero de la región que se disputan la derecha apoyada por Trump y una izquierda en el poder en grandes países como Brasil y México, los colombianos deciden si Petro fue un breve paréntesis en una historia dominada por élites conservadoras por más de 200 años.

El exguerrillero que firmó la paz espera repetir el milagro con Cepeda, tras haber logrado desvincular la imagen de la izquierda de las guerrillas marxistas que por seis décadas han avivado el conflicto armado.

Con un saludo militar seguido de la arenga «¡firmes por la patria!», De la Espriella buscar capitalizar el rechazo a Petro.

Admirador de Trump y los presidentes salvadoreño Nayib Bukele y argentino Javier Milei, el llamado «Tigre» promete mano de hierro: construir megacárceles donde los presos se alimenten a «pan y agua» y estén «10 pisos bajo tierra», bombardear al narco con apoyo de Washington e Israel y eliminar el tribunal surgido del acuerdo de paz.

«A Colombia la voy a defender por la razón o por la fuerza, de Petro y cualquier otra alimaña», dijo el abogado conocido por representar a paramilitares narcotraficantes y estrellas del fútbol.

Le llueven críticas por frecuentes comentarios machistas y homófobos.

De nacionalidad colombiana y estadounidense, ha dicho que lo «ideal» sería dolarizar la economía, dar vía libre al fracking, recortar en un 40% el Estado y bajar impuestos para reducir un déficit fiscal de casi el 7% del PIB.

«Me siento preocupado porque un candidato tira (intenta) a proteger el medio ambiente y el otro a destruirlo ¿de qué vamos a vivir?», dice Kevin Guetivo, agricultor de 28 años en el amazónico departamento de Putumayo.

– Polarización –

El narcotráfico tensó la relación entre Petro y Trump, con una crisis que escaló a insultos y estuvo a punto de arruinar una cooperación entre países históricamente aliados.

Los mandatarios se reunieron por única vez en febrero en la Casa Blanca para limar asperezas, pero se distanciaron nuevamente tras el respaldo de Trump a De La Espriella.

Hijo de un político comunista asesinado por agentes estatales en alianza con paramilitares, Cepeda califica a Trump como un «magnate convicto» y advierte que Colombia no será «colonia» de Estados Unidos.

«A los colombianos no les importa mucho el contenido de las propuestas políticas de los candidatos, sino las emociones que despiertan», dice Sergio Guzmán, director Colombia Risk Analysis.

Defensor de las víctimas del conflicto, Cepeda moderó algunas de sus propuestas tras la primera vuelta y dijo a la AFP que está dispuesto a revisar las políticas de paz de Petro.

El senador es conocido por llevar ante los tribunales al popular expresidente Álvaro Uribe, considerado el padre de la derecha colombiana, por sus presuntos nexos con los paramilitares.

«Siento dolor por esta polarización, lo único que hace es que nos matemos los unos a los otros», dice Gabriela Zambrano, química de 24 años.

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