Colombia entra en 2026 en un crucial año electoral que definirá su futuro político

Jaime Ortega Carrascal

Bogotá, 1 ene (EFE).- Colombia entra este 2026 en un crucial año electoral en el que está en juego la continuación del primer gobierno de izquierdas del país ante las alternativas que ofrecen el centro y derecha en medio de una creciente polarización política.

Los colombianos irán a las urnas el 8 de marzo para elegir a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes, fecha en la que también se celebrarán dos consultas interpartidistas, una de la izquierda y otra de un sector de centro-derecha, para escoger sus candidatos presidenciales.

Las legislativas serán determinantes para la gobernabilidad del próximo presidente colombiano ya que el sucesor de Gustavo Petro será elegido a mediados de año. La primera vuelta será el 31 de mayo pero lo más probable es que la definición se dé en una segunda, el 21 de junio.

Petro y el Pacto Histórico, su coalición de Gobierno, no tuvieron mayorías en el Congreso, lo que le impidió aprobar algunas de sus principales reformas, como la de la salud, la de educación y dos tributarias.

Iván Cepeda, «el heredero» de Petro

«En el año 2026 vamos a elegir un segundo gobierno progresista», manifestó el senador Iván Cepeda, considerado el sucesor de Petro y a quien desde la derecha llaman «el heredero».

Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, lidera las encuestas de intención de voto y parece no tener rivales de peso entre la izquierda, sector en el que el exsenador Roy Barreras y el exgobernador Camilo Romero intentarán arrebatarle la primogenitura el 8 de marzo en la consulta del llamado Pacto Amplio.

Otro sector de la izquierda, no alineado con Petro, hace ruido con precandidatos como el exgobernador Carlos Caicedo, antiguo aliado del hoy presidente, y el exministro Luis Carlos Reyes.

Cepeda es un político de trayectoria, pero su nombre alcanzó más relevancia el año pasado como contraparte en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), condenado a doce años de cárcel por fraude procesal y soborno en actuación penal, cargos de los que fue absuelto en segunda instancia.

El papel de Cepeda en ese proceso, que se remonta a 2012, le dio visibilidad y lo convirtió en el as de la izquierda para tratar de dar continuidad al proyecto político de Petro, desgastado por los escándalos de corrupción, el desorden administrativo, el mal manejo de las finanzas públicas y enfrentamientos constantes con el Congreso, el Poder Judicial y el Banco de la República (autoridad monetaria).

Sin embargo, también lo puso en la mira de una derecha fragmentada, con decenas de aspirantes, que lo considera el hombre a batir en las presidenciales principalmente después de que una encuesta de la firma Invamer divulgada hace un mes lo situó en el primer lugar, con el 31,9 % de la intención de voto.

«Cepeda quiere profundizar las reformas de Petro, llevar el país a la ruina, encantar a los trabajadores para llevarlos al matadero de la pobreza extrema», manifestó el expresidente Uribe en un mensaje de fin de año en el que lo definió como «un infierno de odio contra la democracia y la empresa privada».

La derecha dividida

Para enfrentar a Cepeda apareció un jugador inesperado, el abogado penalista Abelardo de la Espriella, que encabeza el movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria y que en su primera incursión en política ha logrado recoger a buena parte del electorado uribista, hasta el punto de que la encuesta de Invamer lo situó en segundo lugar, con el 18,2 %.

«Este será el año en el que los sueños de esta patria empezarán a cumplirse. Colombia, patria querida, aquí está tu tigre para convertirte en el país milagro», afirmó este jueves en su cuenta de X De la Espriella, quien se apropió del felino como su marca de campaña.

El Centro Democrático, partido creado y dirigido por Uribe, no tira la toalla y escogió a la senadora Paloma Valencia como su candidata presidencial con la esperanza de que logre despegar del 1,1 % que le dio la primera encuesta.

Valencia participará el 8 de marzo en la ‘Gran Consulta’ de centro-derecha junto con otros aspirantes como los exministros Mauricio Cárdenas y David Luna, el exsenador Juan Manuel Galán y los independientes Juan Daniel Oviedo y Vicky Dávila, una periodista debutante en política.

De esa consulta saldrá otro candidato de la derecha que, junto con De la Espriella y el exmnistro y exembajador en Washington Juan Carlos Pinzón, avalado por el partido Oxígeno, de Íngrid Betancourt, intentará derrotar a Cepeda y desalojar a la izquierda de la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo.

Por el centro compite también en solitario el exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín Sergio Fajardo, del partido Dignidad y Compromiso, quien figura tercero en las encuestas, con el 8,5 %, y corre el riesgo de quedar fuera de la segunda vuelta presidencial, como le ocurrió en 2018 y 2022. EFE

