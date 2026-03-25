Colombia hará homenajes en todo el país a los 69 fallecidos en el accidente aéreo

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Bogotá, 25 mar (EFE).- El Gobierno colombiano anunció este miércoles que rendirá honores a las víctimas del accidente del avión Hércules C-130 ocurrido el lunes en el departamento amazónico del Putumayo, que causó 69 muertos, con ceremonias en distintas regiones del país.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, explicó durante una rueda de prensa a las afueras del Instituto de Medicina Legal, tras acompañar a algunas de las familias de las víctimas, que las honras fúnebres se realizarán en los lugares de origen de los uniformados fallecidos, aunque no descartó un acto central en Bogotá.

Durante la mañana, una decena de familias acudió a Medicina Legal a reconocer los cuerpos de militares, policías y tripulación fallecidos en el accidente del lunes, de los cuales la institución ya ha identificado a doce, según confirmó a EFE el director de la entidad, Ariel Emilio Cortés.

El jefe de la cartera de Defensa explicó que, una vez identificados, los cuerpos serán trasladados a sus lugares de origen, donde serán sepultados para sus respectivas ceremonias.

De forma paralela, para la noche de este miércoles están previstas vigilias y actos simbólicos en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Cúcuta, Villavicencio, Pasto y Popayán, entre otras, como muestra de duelo y solidaridad con las familias de las víctimas.

El accidente ocurrió el lunes cuando la aeronave, en la que viajaban 126 personas entre militares, policías y tripulación, se precipitó a tierra y se incendió poco después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en una zona selvática de difícil acceso del sur del país, en la frontera con Ecuador y Perú.

La tragedia, considerada la más grave de la aviación militar colombiana, causó además 57 heridos, que continúan recibiendo atención médica en Bogotá y otras ciudades.

Las causas del accidente todavía no están claras y, según el ministro de Defensa, «la investigación avanza», pero evitó pronunciarse al respecto porque hacerlo en este momento «sería irresponsable e irrespetuoso». EFE

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