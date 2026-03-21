Colombia manifiesta su disposición a brindar asistencia humanitaria a Cuba

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Bogotá, 20 mar (EFE).- La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, manifestó este viernes a su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, la disposición de su país para brindar asistencia humanitaria a la isla, que sufre el bloqueo energético que le impuso Estados Unidos.

«Colombia reiteró su disposición de brindar asistencia humanitaria a Cuba, en coordinación con entidades nacionales, y avanzar en mecanismos concretos de cooperación», señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un mensaje publicado en X.

La reunión entre los cancilleres sucedió durante la tercera jornada del Foro de Alto Nivel entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y África, que se celebra en Bogotá.

Además, «se avanzó en el fortalecimiento de la relación estratégica entre ambos países y en una agenda bilateral en sectores como comercio, energía, salud y educación», añadió la información.

Cuba se encuentra sumida en una profunda crisis económica y social desde hace seis años, que se ha visto agravada desde enero por el bloqueo petrolero del Gobierno estadounidense, una política que la ONU ha calificado como contraria al derecho internacional.

El canciller Rodríguez también representará a Cuba el sábado en la X Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Celac, en la que Colombia entregará la presidencia pro tempore del organismo a Uruguay.

A la X Cumbre de la Celac están convocados los jefes de Estado de los 33 países que conforman la comunidad, pero sólo está confirmada la asistencia de los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; Uruguay, Yamandú Orsi, y Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. EFE

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