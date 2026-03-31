Colombia prevé 12 millones de viajeros entre turismo local e internacional en Semana Santa

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Bogotá, 31 mar (EFE).- Colombia proyecta la movilización de 12 millones de viajeros durante la Semana Santa, entre desplazamientos internos y flujos internacionales, en una de las temporadas de mayor dinámica turística del país, informó este martes el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT).

«La Semana Mayor se consolida como una de las principales vitrinas del turismo religioso, cultural y de la diversidad en Colombia, al articular la fe, el patrimonio y la identidad de los territorios en una oferta estructurada», señaló la entidad.

De acuerdo con proyecciones basadas en cifras oficiales, cerca de 10,8 millones de pasajeros se movilizarían por vía terrestre, lo que representaría un crecimiento del 7 % frente a 2025.

En el transporte aéreo, se prevé el desplazamiento de unos 1,9 millones de viajeros, con un aumento estimado de entre el 3 % y el 4 %, según datos de entidades del sector.

Estas cifras consolidan la Semana Santa como uno de los principales picos de movilidad del país y reflejan la dinámica del turismo interno, así como la llegada y salida de viajeros internacionales durante la temporada.

Según la jefa de esa cartera, Diana Marcela Morales, el turismo en esta temporada se proyecta como una herramienta para dinamizar las economías locales, generar oportunidades y visibilizar la riqueza cultural y natural de las regiones.

Como parte de esta estrategia, el MinCIT organizó la oferta turística en distintas categorías, con destinos en varias regiones del país como Popayán, Mompox, Buga y el Santuario de Las Lajas, así como opciones de escapada en lugares como Villa de Leyva, Barichara, Santa Fe de Antioquia y Zipaquirá, que combinan tradición religiosa, arquitectura y oferta cultural.

Las autoridades desplegarán un amplio dispositivo de seguridad en todo el país que contempla a 34.000 policías dentro del plan ‘Semana Santa Segura’, con acciones enfocadas en la vigilancia ciudadana, prevención de accidentes viales, protección del turismo y del patrimonio, así como el control de delitos como el hurto, la extorsión y el tráfico ilegal de fauna y flora.

El operativo se complementa con medidas en las carreteras, donde se prevé la circulación de cerca de 10 millones de vehículos durante los días santos. EFE

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