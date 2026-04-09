Colombia quiere salir del bache para arrebatar el liderato a Venezuela

2 minutos

Bogotá, 9 abr (EFE).- Colombia intentará salir del bache en el que está para arrebatar el liderato de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol a Venezuela, con la que se enfrentará este viernes en la quinta jornada de este torneo que da dos cupos directos y otros dos a la repesca del Mundial de Brasil 2027.

Las cafeteras vienen de disputar el mes pasado la SheBelieves Cup, en la que perdieron dos partidos (4-1 con Canadá y 1-0 con Estados Unidos) y ganaron uno (0-1 frente a Argentina).

En la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, las dirigidas por Ángelo Marsiglia son cuartas con siete unidades, una menos que la líder Venezuela, y en su última salida igualaron 1-1 con Bolivia en el estadio Hernando Siles de La Paz.

Para el partido de este viernes, el seleccionador colombiano tendrá que lidiar con la baja de la delantera Mayra Ramírez, del Chelsea, quien se recupera de una lesión en el tendón de la corva que, posiblemente, la dejará fuera de las canchas por lo que queda de la temporada.

Sin embargo, el estratega cuenta con el resto de su nómina, que incluye a la atacante Linda Caicedo, de sobresalientes actuaciones con el Real Madrid, la volante Leicy Santos, del Washington Spirit, y la lateral Manuela Vanegas, del Brighton.

«Es una fecha decisiva para nosotras, son tres rivales directos (Venezuela, Chile y Argentina), que hoy están en la cima de la tabla y por delante de nosotros, aunque tenemos un partido menos», dijo Vanegas.

Venezuela, por su parte, vive un buen momento bajo el liderazgo del entrenador brasileño Ricardo Belli, pues además de ocupar el primer lugar de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, derrotó 1-2 a Brasil el pasado 4 de marzo en un amistoso disputado en México.

Para el encuentro de este viernes, el seleccionador de La Vinotinto cuenta con todas sus figuras, incluida la atacante Deyna Castellanos, del Portland Thorns; las volantes Daniuska Rodríguez, del Torreense portugués, y Gabriela García, del América mexicano; la central Yenifer Giménez, del Villarreal, y la portera Nay Cáceres, del Tenerife.

A ellas se suman la centrocampista Mariányela Jiménez, del Querétaro, y la defensora Bárbara Sandoval, del ADIFFEM venezolano, que se incorporaron a la concentración de la selección a última hora tras superar lesiones que las aquejaban.

«Colombia hace más marca zonal, presión más fuerte y hace un juego muy físico. Quiere un juego de muchas transiciones. Tenemos que tener caminos distintos, sin perder nuestro juego», expresó Belli en una conferencia de prensa. EFE

jga/pc/ism