Colombia recibe extraditado desde España a Mono Gerly, presunto guerrillero del ELN

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Bogotá, 20 mar (EFE).- Las autoridades colombianas recibieron este viernes al presunto guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN) Gerley Sánchez Villamizar, alias Mono Gerly, después de que fuera extraditado desde España, donde fue capturado en diciembre pasado.

«España extraditó a Colombia a Gerly Sánchez Villamizar, alias Mono Gerly, presunto articulador principal de una red criminal señalada de lavar millones de pesos producto de las actividades ilícitas del ELN», expresó la Fiscalía General en X.

Alias Mono Gerly fue detenido en Madrid el pasado 3 de diciembre por la Policía española, que lo identificó como integrante del Frente de Guerra Oriental del ELN, organización criminal que opera en los departamentos de Arauca, Casanare y Boyacá, en el centro-este del país.

De acuerdo con las autoridades, Sánchez Villamizar, quien estuvo preso en la cárcel madrileña de Soto del Real, presuntamente se encargaba de realizar operaciones de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito mediante empresas fachada, corresponsales bancarios y casas de cambio.

«Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos lo presentará ante un juez de control de garantías y le imputará los delitos de concierto para delinquir agravado, lavado de activos agravado y enriquecimiento ilícito de particulares», agregó el ente acusador.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció en febrero que España había dado luz verde a la extradición del presunto guerrillero, a quien relaciona con la llamada Junta del Narcotráfico, término usado por el mandatario para referirse a una supuesta red internacional de mafias que opera desde Dubai.

En diciembre pasado, Petro había pedido a la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, que solicitara su extradición y lo señaló como «el principal lavador de activos del narcotráfico del ELN». EFE

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