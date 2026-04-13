Colombia refuerza la seguridad de una candidata opositora tras amenazas de muerte

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El gobierno de Colombia reforzó el domingo la seguridad de una de las principales candidatas opositoras a la presidencia, luego de que denunciara amenazas de muerte a menos de dos meses de las elecciones.

Paloma Valencia, la aspirante del partido de derecha Centro Democrático para los comicios del 31 de mayo, reveló una imagen que circula en redes sociales en la que aparece su fotografía junto a la leyenda «Descanse en paz».

Esta campaña está marcada por el asesinato el año pasado del senador Miguel Uribe, quien pretendía ser el candidato presidencial de ese mismo movimiento para suceder al izquierdista Gustavo Petro.

El gobierno criticó las amenazas contra Valencia, una senadora de 48 años que marcha tercera en la mayoría de las encuestas lideradas por Iván Cepeda, un dirigente del oficialismo.

«Las autoridades están actuando para esclarecer los hechos y reforzar la protección» de la candidata, escribió en X el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Colombia vive su peor crisis de violencia desde el desarme de la guerrilla marxista FARC tras firmar la paz en 2016.

Una disidencia de las FARC es sospechosa de haber ordenado el atentado a tiros en Bogotá contra Miguel Uribe, muy cercano a Valencia.

La candidata sostuvo que las amenazas en su contra «evidencian un deterioro preocupante del ambiente democrático en el país».

En Colombia operan varios grupos armados que de acuerdo con expertos se fortalecieron durante el gobierno de Petro, que intentó sin éxito negociar la paz.

das/dga