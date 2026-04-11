Colombia responde a Ecuador con aranceles del 100% a sus productos

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Colombia elevó el viernes al 100% los aranceles a las importaciones provenientes de Ecuador, en respuesta a la misma medida adoptada por Quito en medio de una crisis diplomática, informó el Ministerio de Comercio.

Los países vecinos enfrentan una disputa motivada por los reproches del presidente ecuatoriano Daniel Noboa a su homólogo izquierdista Gustavo Petro por su supuesta falta de mano dura contra el crimen en la frontera, donde operan carteles y guerrillas narcotraficantes.

Ecuador subió los impuestos del 50% al 100% el jueves, lo que motivó que Petro ordenara el retorno «inmediato» de su embajadora a Bogotá.

Colombia ha impuesto aranceles recíprocos, pero Petro precisó la tarde del viernes en la red social X que algunos insumos necesarios para la producción industria colombiana tendrán «cero por ciento de arancel».

«Hemos agotado todos los esfuerzos diplomáticos», declaró la ministra de Comercio colombiana, Diana Morales, citada en un comunicado de la cartera con el anuncio la medida del viernes.

Las tensiones entre Colombia y Ecuador incrementaron esta semana, luego de que Petro calificó como un «preso político» al exvicepresidente Jorge Glas.

Condenado por diferentes casos de corrupción, el exfuncionario es un aliado del exmandatario Rafael Correa, acérrimo enemigo de Noboa.

Desde una cárcel de máxima seguridad en la que está recluido desde noviembre, Glas denuncia tratos crueles y degradantes.

Luego de los dichos de Petro, el presidente ecuatoriano llamó a consultas a su embajador en Bogotá.

Colombia vende a Ecuador principalmente energía eléctrica, medicamentos, vehículos, productos cosméticos y plásticos y le compra grasas y aceites vegetales, conservas de atún, minerales y metales, de acuerdo con gremios empresariales.

Petro planteó el jueves la posibilidad de que Colombia abandone la Comunidad Andina de Naciones (CAN), un bloque de integración que incluye a Perú, Bolivia y Ecuador.

Su canciller aseguró que hace gestiones para la adhesión plena al Mercosur, del cual su país es Estado asociado.

Delegaciones diplomáticas de ambos países sostivieron el viernes una reunión facilitada por la CAN, aseguró el organismo en un comunicado, en la que «reafirmaron su compromiso de continuar fortaleciendo el diálogo».

En 2024, el gobierno de Noboa detuvo a Glas en un asalto militar a la embajada de México en Quito, que le había otorgado asilo político.

Petro fue crítico de esa incursión y luego otorgó la nacionalidad colombiana al exvicepresidente.

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