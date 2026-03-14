Colombia tendrá catorce candidatos en las elecciones presidenciales del 31 de mayo

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(Actualiza con nueva cifra por inscripción de dos candidatos más)

Bogotá, 13 mar (EFE).- Colombia tendrá catorce candidatos en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, cuyo plazo de inscripción ante la Registraduría Nacional, entidad organizadora de los comicios, finalizó este viernes.

Uno de los últimos en inscribirse fue el excanciller y exembajador en Estados Unidos Luis Gilberto Murillo, que lo hizo junto con su compañera de fórmula, Luz María Zapata, expresidenta de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).

También a última hora se inscribió el general retirado del Ejército Gustavo Matamoros Camacho, con el aval del Partido Ecologista Colombiano.

Con estas dos postulaciones, la carrera presidencial de 2026 alcanza 14 candidatos, lo que la convierte en la segunda elección con mayor número de aspirantes desde que se aprobó la Constitución de 1991, y solo es superada por la de 1994, que tuvo 18 aspirantes, según datos recopilados por el portal La Silla Vacía.

Candidatos de la derecha y el centro

Más temprano formalizaron su aspiración la senadora Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático, así como la exalcaldesa de Bogotá Claudia López y el exalcalde de Medellín Sergio Fajardo, ambos del centro político.

Valencia acudió a la Registraduría de Bogotá acompañada por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), fundador del Centro Democrático, y por su compañero de fórmula vicepresidencial, el economista independiente Juan Daniel Oviedo.

La candidata ganó el pasado domingo la consulta interpartidista de la derecha con 3,23 millones de votos, celebrada en paralelo a las elecciones legislativas, mientras que Oviedo quedó segundo con 1,25 millones de papeletas, un resultado que superó las expectativas y que lo convirtió en el elegido para acompañarla en la vicepresidencia.

En el acto de inscripción, Uribe afirmó que la candidatura de Valencia y Oviedo representa «una ilusión» para quienes esperan recuperar la seguridad en el país. «Me presento ante ustedes como un gregario de esta coalición, simplemente un pegador de ladrillos, porque quiero esta patria inmensamente», dijo el exmandatario.

Valencia, por su parte, aseguró que el objetivo es construir un gobierno que incluya a distintos sectores políticos, haciendo alusión a que Oviedo, abiertamente homosexual, discrepa en algunos temas sociales con ella.

«Colombia necesita algo más grande que nosotros mismos. Tenemos que aprender a caminar con quienes son distintos», afirmó la candidata, que también pidió apoyo para convertirse en «la primera mujer presidenta de Colombia».

Otras inscripciones

También formalizó este viernes su candidatura la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, quien inscribió como compañero de fórmula vicepresidencial al exdefensor del Pueblo delegado para la salud Leonardo Huerta.

«Vamos a inscribir una nueva historia para Colombia, una historia en la que la Presidencia sea para las soluciones de la gente y no para las peleas de los políticos», afirmó en declaraciones a la prensa.

El exalcalde de Medellín Sergio Fajardo también registró su candidatura este viernes y escogió como fórmula vicepresidencial a la exsecretaria de Educación de Bogotá Edna Bonilla.

«Vamos a llegar a todos los rincones de Colombia», expresó Fajardo tras la inscripción de su candidatura, y añadió que Bonilla «va a brillar con luz propia».

Así quedan las candidaturas

En los últimos días también quedaron definidas el resto de las fórmulas presidenciales como la de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro, quien anunció a la líder indígena Aída Quilcué como su compañera de fórmula; y el ultraderechista Abelardo de la Espriella, que inscribió el jueves en Cali al exministro José Manuel Restrepo.

Según las últimas encuestas de intención de voto, Cepeda y De la Espriella figuran como favoritos, seguidos por Valencia, López y Fajardo.

Otros aspirantes son los exsenadores Roy Barreras, Mauricio Lizcano y Miguel Uribe Londoño; la política de izquierdas Clara López, el exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo y los empresarios Sondra Macollins y Santiago Botero.

A última hora desistieron de sus aspiraciones el exsenador Juan Fernando Cristo, el exministro Daniel Palacios y el excontralor Carlos Felipe Córdoba.

Sin embargo, la mayoría de candidatos inscritos no alcanza el 1 % de intención de voto en las encuestas. EFE

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