Colombia tendrá doce candidatos en las elecciones presidenciales del 31 de mayo

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Bogotá, 13 mar (EFE).- Colombia tendrá doce candidatos a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, que tienen plazo hasta este viernes para inscribirse con sus compañeros de fórmula ante la Registraduría Nacional, entidad organizadora de los comicios.

Entre quienes formalizaron su aspiración hoy están la senadora Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático, así como la exalcaldesa de Bogotá Claudia López y el exalcalde de Medellín Sergio Fajardo, ambos del centro político.

Valencia acudió a la Registraduría de Bogotá acompañada por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), fundador del Centro Democrático, y por su compañero de fórmula vicepresidencial, el economista independiente Juan Daniel Oviedo.

La candidata ganó el pasado domingo la consulta interpartidista de la derecha con 3,23 millones de votos, celebrada en paralelo a las elecciones legislativas, mientras que Oviedo quedó segundo con 1,25 millones de papeletas, un resultado que superó las expectativas y que lo convirtió en el elegido para acompañarla en la vicepresidencia.

En el acto de inscripción, Uribe afirmó que la candidatura de Valencia y Oviedo representa «una ilusión» para quienes esperan recuperar la seguridad en el país.

«Me presento ante ustedes como un gregario de esta coalición, simplemente un pegador de ladrillos, porque quiero esta patria inmensamente», dijo el exmandatario.

Valencia, por su parte, aseguró que el objetivo es construir un gobierno que incluya a distintos sectores políticos, haciendo alusión a que Oviedo, abiertamente homosexual, discrepa en algunos temas sociales con ella.

«Colombia necesita algo más grande que nosotros mismos. Tenemos que aprender a caminar con quienes son distintos», afirmó la candidata, que también pidió apoyo para convertirse en «la primera mujer presidenta de Colombia».

Otras inscripciones

También formalizó este viernes su candidatura la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, quien inscribió como compañero de fórmula vicepresidencial al exdefensor del Pueblo delegado para la salud Leonardo Huerta, su único rival en la llamada ‘Consulta de las Soluciones’, de centro, celebrada también el domingo y en la que ambos sumaron 595.000 votos.

«Vamos a inscribir una nueva historia para Colombia, una historia en la que la Presidencia sea para las soluciones de la gente y no para las peleas de los políticos», afirmó en declaraciones a la prensa.

El exalcalde de Medellín Sergio Fajardo también registró su candidatura este viernes y escogió como fórmula vicepresidencial a la exsecretaria de Educación de Bogotá Edna Bonilla.

«Vamos a llegar a todos los rincones de Colombia», expresó Fajardo tras la inscripción de su candidatura, y añadió que Bonilla «va a brillar con luz propia».

Así quedan las candidaturas

En los últimos días también quedaron definidas el resto de las fórmulas presidenciales como la de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro, quien anunció a la líder indígena Aída Quilcué como su compañera de fórmula, y el ultraderechista Abelardo de la Espriella, que inscribió el jueves en Cali al exministro José Manuel Restrepo.

Según las últimas encuestas de intención de voto, Cepeda y De la Espriella figuran como favoritos, seguidos por Valencia, López y Fajardo.

Otros aspirantes son los exsenadores Roy Barreras, Mauricio Lizcano y Miguel Uribe Londoño; el excanciller Luis Gilberto Murillo; la política de izquierdas Clara López y los empresarios Sondra Macollins y Santiago Botero.

A última hora desistieron de sus aspiraciones el exsenador Juan Fernando Cristo, el exministro Daniel Palacios y el excontralor Carlos Felipe Córdoba.

Sin embargo, la mayoría de esos candidatos no alcanza el 1 % de intención de voto en las encuestas. EFE

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