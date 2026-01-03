Colombia y Cuba, los primeros en reaccionar a los ataques de EEUU en Venezuela

4 minutos

Redacción Internacional, 3 ene (EFE).- Colombia y Cuba fueron los primeros países en reaccionar este sábado a los ataque perpetrados por Estados Unidos en Venezuela, los cuales han sido condenados también por senadores demócratas estadounidenses, mientras todavía no se han pronunciado actores como la Unión Europea o China.

«En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles», manifestó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en su cuenta de la red social X, en la que señaló que la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) «deben reunirse de inmediato».

En la misma red social, Petro añadió más tarde: «El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región».

Lo dijo en los primeros momentos de desconcierto tras una madrugada de explosiones en territorio venezolano, antes de que medios estadounidenses aseguraran que Washington había ordenado atacar objetivos en ese país suramericano, y horas antes de que el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmara en su red social, Truth Social, un «ataque a gran escala» en el país suramericano y asegurara que Nicolás Maduro y su esposa habían sido capturados por Estados Unidos.

También se pronunció antes de conocerse todos esos extremos el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, quien denunció un «criminal ataque» de Estados Unidos contra Venezuela y exigió una reacción «urgente» de la comunidad internacional.

«#Cuba denuncia y demanda URGENTE reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de E.U a #Venezuela. Nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América», advirtió Bruno Rodríguez en su cuenta de X.

Y apostilló: «Patria o Muerte ¡Venceremos!».

Irán, otro socio de Venezuela, condenó el ataque militar de Estados Unidos, al que calificó de violación flagrante del derecho internacional, y pidió una respuesta inmediata de la comunidad internacional para frenarlo.

«El ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela constituye una violación manifiesta de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y de las normas básicas del derecho internacional2, denunció el Ministerio de Exteriores iraní en un comunicado.

En territorio estadounidense, senadores demócratas condenaron los ataques aéreos en territorio venezolano ordenados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y advirtieron que no hay ninguna razón para iniciar una guerra con el país latinoamericano.

«Esta guerra es ilegal», dijo en un mensaje en X el senador demócrata por Arizona, Rubén Gallego.

Al otro lado del Atlántico, en Europa, las palabras llegan con cuentagotas.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores español, por ejemplo, tan solo confirmaron contactos entre el titular de esa cartera, José Manuel Albares, y el embajador de España en Caracas; la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, y homólogos europeos y de otros países.

Otro ejemplo europeo es Italia. Su ministro de Exteriores, Antonio Tajani, ofreció a los ciudadanos italianos en Venezuela su red diplomática para emergencias y les recomendó no salir de casa y mantener prudencia.

«Sigo con nuestra representación diplomática en Caracas la situación con particular atención a la comunidad italiana. La primera ministra Giorgia Meloni está constantemente informada. La Unidad de Crisis del ministerio está operativa», escribió en la red social X Antonio Tajani.

Un aliado fiel, el expresidente de Bolivia Evo Morales repudió el «bombardeo de EE.UU. contra Venezuela» y denunció que es una «brutal agresión imperial».

«Repudiamos con total contundencia el #bombardeo de EE.UU. contra #Venezuela. Es una brutal agresión imperial que viola su soberanía. Toda nuestra solidaridad con el pueblo venezolano en resistencia. ¡Venezuela no está sola!», advirtió en su cuenta de X. EFE

inter-pcc/alf