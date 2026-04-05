Colonos dan una paliza a un palestino en Qusra, donde otro joven fue asesinado en marzo

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Jerusalén, 5 abr (EFE).- Un palestino de 32 años sufrió anoche una paliza a manos de colonos en la aldea de Qusra, en el sur de Nablus (Cisjordania), confirmó a EFE un paramédico de la Media Luna Roja, en el mismo pueblo donde otro joven de 25 años fue asesinado por el disparo de un colono el pasado 14 de marzo.

«La víctima sufre una herida profunda en la cabeza y fue trasladado al Hospital Rafid de Nablus», confirmó a EFE esta fuente.

En una imagen difundida en un grupo de Whatsapp que comparten activistas y locales de la zona, aparece una foto del palestino herido, con los párpados con hematomas e hinchados por los golpes, y la nariz ensangrentada.

Según relatan vecinos en el grupo, el hombre desapareció después de que decenas de colonos irrumpieran en la aldea (donde hace semanas establecieron un nuevo asentamiento ilegal sobre una colina) y, alrededor de una hora después, fue hallado inconsciente y herido en un descampado.

También los colonos quemaron dos granjas avícolas en la aldea, según Wafa, y un gallinero comercial entre Qusra y el pueblo vecino de Jalud, donde también hubo ataques de colonos.

Soldados israelíes llegaron a Qusra y lanzaron gas lacrimógeno, confirmó un paramédico a EFE, que dijo que diez personas sufrieron inhalación de gas, entre ellos siete niños. El Ejército no ha respondido a preguntas sobre lo sucedido.

El pasado 14 de marzo, un colono israelí mató de un tiro a otro joven palestino en Qusra, Amir Odeh, confirmó entonces a EFE una fuente de emergencias. Desde el inicio de la ofensiva israelí en Irán, según la ONG israelí B’Tselem, son al menos seis los palestinos asesinados a manos de colonos en Cisjordania ocupada, además de otros 14 por disparos de uniformados.

Solo en los primeros 30 días de esta guerra liderada por Estados Unidos e Israel (del 28 de febrero al 29 de marzo), la ONG Yesh Din documentó 305 incidentes de violencia colona en Cisjordania, más de diez incidentes diarios.

«Al menos 215 palestinos resultaron heridos en estos incidentes, con distintos grados de gravedad», detalla la ONG, que por su parte cifra en siete los muertos a manos de colonos (a veces no queda claro si es un reservista en activo, o un colono que viste uniforme el que dispara).

Estos incidentes, que incluyen incursiones, agresiones, daños a la propiedad, incendios, acoso, amenazas o apropiación de tierras -entre otras acciones- tuvieron lugar en 139 comunidades palestinas, así como en cruces y carreteras. EFE

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