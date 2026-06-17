Colonos israelíes incendian dos mezquitas en Cisjordania, según las autoridades

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Colonos israelíes incendiaron el miércoles dos mezquitas en Cisjordania, según afirmaron funcionarios palestinos, mientras que periodistas de la AFP constataron los daños en uno de los lugares.

Consultado por la AFP, el ejército israelí –que ocupa Cisjordania desde 1967– condenó «enérgicamente los incidentes de este tipo» y afirmó haber abierto una «investigación».

En Jiljiliya (centro), a unos diez kilómetros al norte de Ramala, un equipo de la AFP constató indicios de un incendio y vandalismo.

«Venganza», «La noche de las mezquitas» o «Saludo de los jóvenes de las colinas (un movimiento de colonos judíos radicales)» rezaban inscripciones en hebreo sobre las paredes carbonizadas.

«Los colonos incendiaron la sala de abluciones, dañaron la mezquita principal del pueblo y escribieron mensajes hostiles en las paredes exteriores», declaró a la AFP Osama Abdulá, responsable del consejo del pueblo.

Según explicó, llegaron al lugar en la madrugada y, al encontrar la puerta cerrada, quemaron esta sala ubicada en la planta baja.

La Defensa Civil palestina, ayudada por jóvenes locales, logró controlar el fuego, detalló.

El otro incendio ocurrió en la localidad vecina de al Mazra al Nubani, a menos de diez kilómetros de distancia, según indicó el alcalde Saad Dagher.

Un pequeño grupo de colonos lanzó un cóctel Molotov contra la mezquita al Faruk Umar ibn al Jattab, y huyó cuando los habitantes del pueblo salían de sus casas, precisó.

«Intentaron incendiarla, pero el fuego solo afectó a una parte del edificio», explicó el edil por teléfono, quien precisó que era el «primer» ataque contra una mezquita, tras reportar actos de vandalismo contra viviendas e instalaciones agrícolas.

Estos actos fueron condenados tanto por el Ministerio de Asuntos Religiosos palestino, como por el movimiento islamista Hamás, que gobierna desde 2007 la Franja de Gaza.

Sin contar Jerusalén Este, ocupada y anexada por Israel, más de 500.000 israelíes viven en Cisjordania en asentamientos considerados ilegales por la ONU, entre unos tres millones de palestinos.

Según cifras publicadas la semana pasada por Naciones Unidas, la violencia de los colonos israelíes en Cisjordania vive un ritmo «récord», con una media de seis ataques diarios.

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