Combates sacuden la capital de Somalia y dejan columnas de humo sobre la ciudad

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Intensos tiroteos sacudieron la capital de Somalia durante la noche y columnas de humo eran visibles en toda la ciudad este jueves, constataron periodistas de la AFP, luego de que la policía anunciara una amplia ofensiva contra las «milicias».

Somalia ha vuelto a sumirse en una crisis abierta, dos semanas después de que el presidente Hasan Sheikh Mohamud permaneciera en el cargo pese a la expiración de su mandato.

«Una operación de seguridad a gran escala llevada a cabo por las fuerzas de seguridad de la capital está llegando a su fin. Esta operación tiene como objetivo neutralizar a milicias fuertemente armadas que han lanzado ataques con morteros contra ciertos barrios de la capital», escribió la policía en un comunicado.

El miércoles también se habían producido intercambios de disparos en Mogadiscio. El ex primer ministro Hasan Ali Khaire afirmó haber sido víctima de un ataque de las fuerzas gubernamentales.

Por su parte, el portavoz de la policía somalí, Abdifatah Adan, había afirmado que varios agentes fueron «atacados por milicias».

El gobierno aprobó en marzo una reforma constitucional que establece la elección de los parlamentarios mediante el voto popular y amplía de cuatro a cinco años los mandatos presidencial y legislativo.

El bando presidencial considera que el periodo de Hasan Sheikh Mohamud se prorrogó automáticamente por un año.

Pero la oposición considera que la reforma no es más que un medio para que el jefe de Estado se aferre al poder y convocó a una manifestación este jueves.

Estaban previstas unas elecciones para junio, pero ahora parecen improbables.

El país lleva casi 20 años enfrentándose a la insurgencia de los islamistas de Al Shabab, vinculados a Al Qaida, que controlan amplias zonas del territorio.

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