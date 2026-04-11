Comienza despliegue de material electoral en Lima y Callao para comicios generales

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Lima, 10 abr (EFE).- La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició este viernes el despliegue de más de 400 camiones con material electoral para 2.200 locales de votación en Lima y Callao para los comicios generales del próximo domingo, en los que están llamados a sufragar más de 27 millones de electores a nivel nacional.

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, encabezó el despliegue del material electoral hacia las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) de Lima y Callao, desde el distrito de Lurín, al sur de la capital peruana.

«Hoy marca un tercer hito de la elección porque es la circunscripción electoral más grande, en Lima y Callao, en la que comenzamos, en presencia de la prensa, el despliegue del material electoral», declaró Corvetto al inicio del desplazamiento de los camiones.

Confirmó que el número de vehículos es casi el doble de la magnitud del anterior proceso electoral, hace cinco años, pues la noche de este viernes comenzará la salida de 336 camiones, seguidos por otros 98 camiones el sábado, cargados con material electoral, computadoras portátiles e impresoras para cada una de las mesas de sufragio.

Previamente, a mediados de marzo, la cancillería estuvo a cargo de enviar el material electoral a las 199 ciudades en las que habrá mesas de votación para los peruanos en el extranjero, y otro cargamento salió hacia el interior del país a 125 ODPE, informó Corvetto.

Este paso «pone de evidencia cómo estamos cumpliendo de manera gradual y progresiva, según el cronograma establecido, con todas y cada una de las actividades que nos comprometen a poder sacar adelante las elecciones del 12 de abril», afirmó el jefe de la ONPE.

Remarcó que es fundamental que los electores y los miembros de mesa que aún no se han capacitado ingresen a la página web de la ONPE para recibir la información o se acerquen a las 125 oficinas descentralizadas, distritales y más de 1.910 centros poblados y comunidades nativas donde tienen oficinas.

Corvetto destacó que en este proceso electoral se ha registrado un récord histórico de 460.000 miembros de mesa capacitados, lo que representa más del 56 % del total de miembros de mesa elegidos.

La importancia de la capacitación para esta elección radica en el alto número de candidatos presidenciales, 35 en total, así como la introducción de miembros para el Senado, después de más de 30 años, junto a la Cámara de Diputados y del Parlamento Andino.

Corvetto subrayó la presencia de las misiones de observadores electorales, que acompañarán todas las etapas del proceso, y el resguardo de la Policía Nacional y las fuerzas armadas a los camiones que transportan el material electoral a cada uno de los centros de votación. EFE

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