Comienza el Festival Fipadoc de Biarritz, con foco en el documental de España y Portugal

3 minutos

París, 23 ene (EFE).- La primera gran cita anual en el calendario del cine documental europeo, el festival Fipadoc (Festival Internacional de Programas Audiovisuales Documentales), arranca este viernes en Biarritz (suroeste de Francia) con un foco especial dedicado a las producciones de España y Portugal.

Ambos países contarán con una programación específica dedicada a sus industrias y, en el caso español, eso se traducirá en la proyección de cintas como ‘Historias del buen valle’, de José Luis Guerín, fuera de concurso, o de ‘Flores para Antonio’ (sobre la actriz Alba Flores y su padre), en la categoría de documental musical.

Para nutrir la programación española, esta octava edición del Fipadoc, que durará hasta el 31 de enero, ha contado con la colaboración del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, dando carta blanca a la cita vasca para seleccionar cuatro propuestas sacadas de la sección Zinemaldia 2025.

Las elegidas fueron los dos títulos mencionados anteriormente, junto a ‘Popel (Cenizas)’ y ‘Tetsu, Txispa, Hoshi’.

Además, el director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, formará parte del jurado que seleccionará el premio Impacto 2026.

Por ese galardón competirán títulos como ‘Black water’, de Natxo Leuza, mientras que ‘Serás Farruquito’ completará la participación española en la categoría musical junto a la coproducción ‘Donn, the Dancer of the XXth Century’.

Fuera de concurso, otros títulos que harán valer en Biarritz el músculo de la creatividad documental española serán ‘Ciento volando’, de Arantxa Aguirre; ‘Akelarre: marearen kontra’, de Carlos Iglesias Serrano y Xabier Zabala Aguirrezabal; ‘Memoria eraikiz: escritura, compromiso y memoria’, de Maite Ibáñez, o ‘La hojarasca’, de Macu Machín.

Las proyecciones españolas se completarán, a un nivel más profesional, con actividades para el impulso de acuerdos de coproducción con socios franceses.

La apertura del festival correrá esta noche a cargo del documental francés ‘La Baleine et le Musicien’, de Valentin Paoli, y en total el certamen desplegará más de 150 filmes de 35 nacionalidades.

También habrá hueco para tratar temas de actualidad, como la situación en Gaza y en Ucrania, a través de documentales y encuentros con sus responsables, y otro de los platos fuertes de la edición 2026 será la proyección de ‘The six billion dollar man’, sobre Julian Assange y dirigido por Eugene Jarecki.

El año pasado, esta cita cinematográfica marcó un récord con algo más de 44.000 espectadores, 2.600 profesionales acreditados y 170 obras presentadas. EFE

ngp/atc/alf