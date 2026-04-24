Comienza en Nigeria un juicio contra 36 militares acusados de intentona golpista en 2025

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Nairobi, 24 abr (EFE).- Un tribunal militar de Nigeria comenzó este viernes un consejo de guerra para juzgar al menos a 36 oficiales acusados de intentar un golpe de Estado en 2025, en el que también estuvieron presuntamente implicados militares retirados y civiles.

Los oficiales acusados fueron trasladados al Cuartel Scorpion de la Brigada de la Guardia en Asokoro, en Abuya, entre estrictas medidas de seguridad, en un proceso celebrado a puerta cerrada, según informaron medios locales.

Entre los 36 procesados se encuentran oficiales de alto y bajo rango como el coronel Mohammed Alhassan Ma’aji (supuesto cerebro del complot) o el general de brigada Musa Sadiq, y forman parte de un grupo más amplio de militares detenidos desde 2025.

El miércoles pasado también comparecieron ante el Tribunal Superior Federal de Abuya seis personas acusadas de trece cargos relacionados con traición, terrorismo, ocultación de información de seguridad y blanqueo de dinero vinculado a la financiación del terrorismo, y se declararon inocentes de todos ellos.

Los imputados en este juicio civil paralelo son el general de división retirado Mohammed Gana, el capitán naval retirado Erasmus Victor, el inspector de la Policía Ahmed Ibrahim y el ex viceministro de Recursos Petrolíferos Timipre Sylva -que se encuentra fugado-, así como unos individuos identificados como Zekeri Umoru, Bukar Goni y Adulkadir Sani, y otros sin especificar.

El inicio de ambos procesos llega tras meses de especulaciones por la cancelación en octubre de 2025 del desfile en conmemoración del 65º aniversario de la independencia de este país de África occidental.

Inicialmente, el Ejército negó que la cancelación estuviera relacionada con un complot golpista, aunque las autoridades confirmaron posteriormente que 16 militares -entre ellos el coronel Ma’aji- habían sido arrestados por una supuesta conspiración y otros dos permanecían prófugos.

En enero, el Ejército confirmó que las investigaciones habían revelado la participación de algunos miembros de las Fuerzas Armadas en un plan para derrocar al presidente, Bola Ahmed Tinubu. EFE

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