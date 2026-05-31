Comienzan en Colombia las votaciones para elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro

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Bogotá, 31 may (EFE).- Las elecciones presidenciales de Colombia arrancaron este domingo con la apertura de los colegios electorales para más de 41 millones de ciudadanos que están habilitados para votar en primera vuelta por el sucesor del actual mandatario, el izquierdista Gustavo Petro.

Las urnas se abrieron a las 8.00 hora local (13:00 GMT) y durante ocho horas recibirán a los votantes, hasta cerrar a las 16:00 hora local (21:00 GMT), cuando comenzará el conteo de las papeletas por parte de la Registraduría Nacional, entidad que organiza los comicios.

El propio presidente Petro, vestido de blanco de pies a cabeza; el registrador nacional, Hernán Penagos, y la defensora del Pueblo, Iris Marín, entre otros funcionarios, encabezaron el acto protocolario de apertura de las elecciones, celebrado en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá.

En las palabras de apertura, Petro invitó a todos los colombianos a votar porque, según dijo, en estas elecciones se trata de «determinar para dónde va Colombia».

«Se define el destino de cada uno de ellos, de sus familias y de su país, y es el destino en el corto plazo, en los cuatro años que están por venir, y eso amerita no solo la reflexión sino la decisión de votar», manifestó el presidente.

La Registraduría Nacional instaló en todo el país 118.346 mesas de votación en 13.489 puestos, de los cuales 6.010 están en áreas urbanas y 7.479 en rurales.

«Salgan a votar con entusiasmo, vayan a revalidar su actitud republicana y demuestren al mundo cómo se resuelven pacíficamente las diferencias políticas», manifestó el registrador Penagos.

Los colombianos podrán escoger entre once candidaturas para elegir al sucesor de Petro para el periodo 2026-2030, que se iniciará el próximo 7 de agosto.

Las encuestas de intención de voto dan como favorito al senador de izquierdas Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico, el mismo de Petro, seguido por el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y por la senadora uribista Paloma Valencia, del partido de derecha Centro Democrático.

Sin embargo, las encuestas indican que ninguno alcanzará la mitad más uno de los votos necesarios para ganar en primer vuelta, por lo cual es muy probable que las urnas confirmen la necesidad de una segunda ronda el próximo 21 de junio entre los dos más votados. EFE

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