Comisario europeo viajará a Barcelona y Madrid para tratar sobre energía y vivienda

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Bruselas, 17 abr (EFE).- El comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, viajará la próxima semana a España para abordar con el Gobierno y autoridades locales la seguridad energética y la crisis de la vivienda, en un momento en que la Comisión Europea prepara medidas para hacer frente a «los efectos negativos de los alquileres de corta duración».

El socialdemócrata danés iniciará el desplazamiento en Barcelona el lunes, en lo que supone la tercera etapa de la gira europea del comisario sobre vivienda asequible, después de Austria y Portugal, señaló la Comisión Europea en un comunicado.

Allí se reunirá con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, para debatir sobre políticas de vivienda. Al término de la cita, Jørgensen y Collboni ofrecerán una comparecencia conjunta ante la prensa.

«La Comisión está avanzando en los trabajos sobre la Ley de Vivienda Asequible, que proporcionará un marco europeo para abordar los efectos negativos de los alquileres de corta duración y promover la asequibilidad de la vivienda en zonas sometidas a presión habitacional en toda la UE», recordó el Ejecutivo comunitario.

El comisario también participará en un diálogo sobre vivienda con jóvenes y visitará Fusion for Energy (F4E), la organización de la UE con sede en Barcelona responsable de la contribución europea a ITER, el mayor experimento de energía de fusión del mundo.

El martes, en Madrid, Jørgensen se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; con la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; y con la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

Ese mismo día, tras participar en la Reunión Anual de la Energía de ESADE, dedicada a una energía asequible, segura y limpia para Europa, pronunciará una intervención principal en el evento anual de WindEurope 2026, la patronal europea del sector eólico. EFE

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