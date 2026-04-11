Comunidad Andina pide a Colombia y Ecuador retomar diálogo para resolver guerra comercial

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Lima, 10 abr (EFE).- El secretario general de la Comunidad Andina (CAN), Gonzalo Gutiérrez, hizo este viernes un llamado urgente a los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; y de Ecuador, Daniel Noboa, para que retomen urgentemente el diálogo, después de que la guerra comercial entre ambos países se haya elevado con aranceles del 100 % y el mandatario colombiano haya deslizado la posibilidad de salirse de organismo integrado por Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú.

La Comunidad Andina indicó en un comunicado que Gutiérrez se comunicó con ambos gobernantes para recordarles que «el proceso de integración andino es el resultado de casi sesenta años de esfuerzo sostenido, durante los cuales los Países Miembros han consolidado un espacio común de comercio, cooperación y desarrollo».

El diplomático peruano expresó su «profunda preocupación por las medidas recientes» al señalar que, «lejos de contribuir a una solución mutuamente satisfactoria, generan efectos adversos tanto para las partes como para el conjunto de la subregión andina, y podrían incidir en los compromisos internacionales asumidos, así como en el espíritu de solidaridad e integración que orienta a los países andinos».

Gutiérrez exhortó a ambos presidentes a reanudar el diálogo con delegaciones encabezadas por autoridades del más alto nivel y con facultades para alcanzar entendimientos concretos, tras un encuentro virtual sostenido hace dos semanas entre viceministros de Exteriores que no llegó a acuerdos sustanciales.

El secretario general de la CAN abogó por conversar «en un marco constructivo y de adecuada mesura en las manifestaciones públicas, a fin de preservar un clima de confianza mutua».

En esa misma línea, señaló la posibilidad de que la banca multilateral, particularmente la Corporación Andina de Fomento (CAF – Banco de Desarrollo de América y el Caribe) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), brinden fondos de cooperación para fortalecer las capacidades de ambos países en las zonas de frontera.

En el aspecto comercial, Gutiérrez destacó el crecimiento de las exportaciones intracomunitarias de 52,7 millones de dólares a 9.152 millones de dólares al año, así como en la creciente sofisticación productiva de los países andinos, evidenciada en que el 82,9% de dichas exportaciones corresponde a productos manufacturados con valor agregado.

Con relación a Colombia, el secretario general de la Comunidad Andina recordó que las exportaciones colombianas a los otros países de la Comunidad Andina han pasado de 31 millones de dólares en 1969 a 3.197 millones de dólares en 2024, multiplicándose por 103, lo que benefició a alrededor de 3.540 empresas exportadoras, de las cuales 3.109 son micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Respecto a Ecuador, Gutiérrez resaltó que las exportaciones intracomunitarias ecuatorianas han evolucionado de 7,5 millones de dólares, al momento de la firma del Acuerdo de Cartagena, a 2.033 millones de dólares en 2024, lo que representa una multiplicación de 271 veces, lo que ha beneficiado a 1.220 empresas exportadoras, de ellas 1.010 mipymes.

Por la frontera terrestre de ambos países transitan anualmente alrededor de 350.000 toneladas de productos colombianos y 690.000 de productos ecuatorianos.

La guerra comercial fue iniciada por Noboa para presionar a Petro a reforzar la seguridad en la frontera contra el narcotráfico y el crimen organizado, al acusarle de dejar llegar a Ecuador grandes cantidades de cocaína que han catapultado la peor crisis de violencia criminal de su historia.

Las tensiones han aumentado en los últimos días después de que Petro calificara como «preso político» al exvicepresidente correísta Jorge Glas y que Noboa lo considerase como un «atentado a la soberanía», lo que ha llevado a que los respectivos embajadores sean llamados a consultas. EFE

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