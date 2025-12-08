Concepción vuelve a la élite con el ascenso de sus dos equipos a primera división chilena

María José Rey

Santiago de Chile, 8 dic (EFE).- La capital de la Región de Biobío, a 530 kilómetros de Santiago, vive una fiesta luego de que dos de sus más emblemáticos equipos, Universidad de Concepción y Deportes Concepción, lograran el ascenso a la primera división del fútbol chileno.

La UdeC conquistó su ascenso al consagrarse campeón de la Primera B, tras finalizar en el tope de la tabla de esta temporada con 55 puntos, producto de 17 victorias y solo 9 derrotas, mientras que Deportes Concepción selló su regreso ganando la liguilla el pasado domingo.

Los dos cuadros de Conce, en el sur del país austral, tomarán los lugares de un histórico chileno, Unión Española, asentado en el tradicional barrio de Independencia en la capital, y Deportes Iquique, club radicado en el norte.

El Campanil, como se le conoce al equipo universitario, vuelve a la máxima categoría que no disputaba desde 2018, en tanto que los Leones del Collao renacieron desde sus cenizas tras sufrir una desafiliación hace casi 10 años.

La vuelta de los lilas termina con 18 años de peregrinación por las divisiones inferiores, con un triunfo inolvidable ante Cobreloa que fue celebrado por miles de aficionados, dejando claro que entre ambos clubes es el más popular.

Auricielos renovados

Universidad de Concepción atraviesa una nueva etapa. Fundado en 1994, separó su dirección deportiva de la casa de estudios que dio una concesión por 25 años al millonario empresario húngaro Rimoun Hanouch, un alto ejecutivo de Emiratos Árabes que desembarcó en 2023 en la liga chilena.

La institución con dos subcampeonatos en Primera División, en 2007 y 2018, también tiene dos títulos de Copa Chile, en 2008 y 2014; dos trofeos en Primera B, de 2013 y el de 2025, y uno de Tercera División en 1997.

Además, ha participado en la Copa Libertadores en las ediciones de 2004, 2018 y 2019 y en la Copa Sudamericana en 2004, 2015 y 2016.

Esta campaña del ascenso tuvo como referente a su goleador, el extremo chileno de 21 años Iam González, quien se alzó como el máximo artillero del equipo con 12 tantos, y la conducción del entrenador Cristián Muñoz, quien partió a Palestino.

El técnico argentino Juan Cruz Real, con un destacado paso en el fútbol colombiano, donde fue campeón con América de Cali, tendrá la misión de consolidar al equipo en la máxima categoría.

Leones resilientes

La historia de Deportes Concepción es un reflejo de tenacidad luego de su descenso en 2008, y su posterior desafiliación ocho años después, lo cual lo obligó a comenzar desde el amateurismo.

El club fundado en 1966 se postuló para jugar en la Tercera División B y a partir de allí comenzó a escalar entre divisiones hasta que el año pasado se benefició con un cupo en Primera B por el castigo administrativo que recibió el club Melipilla.

Aunque tiene más raigambre nunca ha ganado en la máxima categoría, sus tres títulos son del ascenso y uno de la Segunda División profesional, además de tres participaciones internacionales en la Copa Libertadores de 1991 y 2001 y la extinta Copa Conmebol en 1999.

El delantero argentino de 41 años Joaquín Larrivey fue la pieza fundamental del León de Collao, al marcar 19 goles en 33 partidos, en esta histórica campaña que fue dirigida por Patricio Almendra.

“Tengo la enorme posibilidad de no jugar por obligación, sino de jugar porque tengo ganas y porque me quiero sentir importante, disfrutar y no por otras cuestiones”, aseguró el ariete.

La eficiencia de la UdeC y la garra de Deportes Concepción fueron los artífices de este ascenso a la Primera División, que tendrá en el clásico penquista una renovada rivalidad para la temporada 2026. EFE

