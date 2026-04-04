Concluyen en Cuba las operaciones de descargue del petrolero ruso con 100.000 toneladas

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La Habana, 4 abr (EFE). – Las operaciones de descargue de los 730.000 barriles de crudo, equivalente a 100.000 toneladas, que llevó a Cuba esta semana el petrolero ruso Anatoli Kolodkin, concluyeron este sábado en la base de supertanqueros de la bahía Matanzas, en el oeste de Cuba.

“Fue un proceso de descarga satisfactorio (…) y aunque estas 100.000 toneladas no son la solución definitiva, sí alivian la situación energética del país. Ya estamos preparando la llegada del crudo a las refinerías para su tratamiento”, explicó el director adjunto de la estatal Unión Cuba-Petróleo (Cupet), Irenaldo Pérez Cardoso.

El petrolero ruso Anatoli Kolodkin, que atracó el pasado martes en el puerto de Matanzas, es el primer cargamento de este tipo en llegar a la isla en los últimos tres meses, en un contexto de una grave crisis energética que vive Cuba por el asedio petrolero de EE.UU., agravado desde enero pasado.

Las autoridades cubanas ya habían anunciado que el descargue del buque demoraría alrededor de 96 horas e informaron que “en los próximos días comenzará el proceso de refinación de las 100.000 toneladas”.

Expertos en el sector detallaron que las operaciones de refinamiento demorarán entre 15 y 20 días y posteriormente hasta diez días la distribución de los combustibles obtenidos del crudo ruso.

Los directivos de Cupet indicaron que la distribución estará destinada al servicio de gas licuado, el diésel para la generación distribuida de electricidad y actividades esenciales de la economía

Además, se producirá fueloil para las centrales generadoras y gasolina con el fin de aliviar «momentáneamente» la actual situación con la demanda del producto, señalaron las autoridades cubanas.

El petrolero ruso, que pertenece a la corporación Sovkomflot sancionada por EE. UU. desde 2024 y que partió del puerto ruso de Primorsk el pasado 9 de marzo, zarpó este sábado de la nación caribeña, apenas dos días después de que Rusia anunciara que se prepara un segundo envío de petróleo a Cuba.

“Un buque ruso rompió el bloqueo. Ahora se está cargando el segundo. No abandonaremos a los cubanos”, informó este jueves el ministro de Energía ruso, Serguéi Tsiviliov, en un foro energético celebrado en la ciudad de Kazán.

El país caribeño vive desde mediados de 2024 una grave crisis que se profundizó con el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de EE.UU. desde enero. Las medidas del Gobierno norteamericano han sido calificadas por las Naciones Unidas como “acciones que vulneran los derechos humanos”.

La imposibilidad de las autoridades cubanas de cubrir la demanda de energía ha llevado a un punto crítico el desabastecimiento de petróleo lo que ha recrudecido los prolongados apagones diarios y ha provocado una parálisis casi total de la economía además de impactar servicios básicos de salud, transportes y otros.

Cuba precisa diariamente unos 100.000 barriles para satisfacer sus necesidades energéticas, de los que unos 40.000 proceden de su producción nacional. EFE

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