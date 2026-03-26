Condenan a cadena perpetua al chileno Nicolás Zepeda por asesinato de exnovia japonesa

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Lyon (Francia), 26 mar (EFE).- El Tribunal de lo Criminal del Ródano, en Lyon (este), condenó este jueves a cadena perpetua al chileno Nicolás Zepeda por el asesinato en Francia en 2016 de su exnovia japonesa, Narumi Kurosaki, cuyo cuerpo nunca apareció.

La corte mostró su convencimiento «más allá de toda duda razonable» de que Zepeda asesinó premeditadamente a Kurosaki e «hizo desaparecer su cuerpo», según el veredicto leído por el presidente del tribunal, Eric Chalbos, antes de volver a suspender la sesión para deliberar el periodo de tiempo que tendrá que pasar en prisión antes de poder beneficiarse de cualquier beneficio penitenciario.

El fiscal de este caso, uno de los más internacionales y mediáticos de los últimos años en Francia, había pedido la víspera una pena de 30 años de cárcel contra Zepeda, para quien su defensa pidió la absolución. EFE

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