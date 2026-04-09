Conflicto armado colombiano suma 10,2 millones de víctimas, que hoy fueron homenajeadas

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Bogotá, 9 abr (EFE).- Colombia conmemoró este jueves el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del conflicto armado, una jornada que busca rendir homenaje y dignificar a más de 10,2 millones de personas afectadas por la violencia en el país.

Durante la jornada denominada ‘A la plaza con las víctimas’, organizaciones sociales, entidades estatales y colectivos se dieron cita en distintos espacios del país para recordar esta fecha establecida en la Ley 1448 de 2011, impulsada por el entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018).

«Nos reunimos para honrar la historia y la resiliencia de millones de colombianos y colombianas que han sido afectados por el conflicto armado. Este día es un llamado a la memoria, a la solidaridad y al compromiso de la no repetición», dijo Miller Ruiz, director territorial central de la estatal Unidad para las Víctimas, durante un acto en Bogotá.

El funcionario destacó además los avances en materia de reparación, al asegurar que más de 673.000 víctimas han sido indemnizadas en el país durante el mandato de Gustavo Petro, que finaliza el próximo 7 de agosto, lo que, según afirmó, «refleja el compromiso del Estado con la atención integral de esta población».

Sin embargo, en paralelo a la conmemoración, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (MAPP/OEA) advirtió sobre la necesidad de fortalecer la respuesta institucional frente a los desafíos que enfrentan las víctimas en los territorios.

La misión señaló que persisten debilidades en la activación de rutas de atención, la entrega de ayudas humanitarias y la protección a líderes sociales, además de fallas de coordinación entre las entidades que atienden a las víctimas.

Más de 10 millones de víctimas

Según el Registro Único de Víctimas, en Colombia hay 10.230.330 personas reconocidas como afectadas por el conflicto armado, de las cuales más de 7,8 millones son sujetos de atención y reparación.

Del total, el 50,2 % son mujeres y el 49,8 % hombres, mientras que cerca de 1,3 millones se reconocen como población afrocolombiana y más de 289.000 como indígenas.

Estas cifras reflejan la magnitud y diversidad de una crisis que ha impactado de manera diferencial a distintos sectores de la población.

Una de esas historias es la de Leidy Pérez, integrante del colectivo Unión de Costureros, que durante la conmemoración de la fecha explicó que su trabajo se centra en dignificar las experiencias de quienes como ella han sufrido la violencia, a través de prácticas como el bordado, la escritura y la oralidad.

«Buscamos que las personas no se queden en el asistencialismo, sino que transformen sus experiencias en alternativas de vida a partir de lo que sabemos hacer», señaló mientras enseñaba a EFE una especie de libro con la historia de la fundadora del colectivo que llegó a Bogotá huyendo de la violencia en el suroeste del país.

Según explicó, estos espacios, en los que varias personas, principalmente mujeres, bordan en telas sus experiencias, permiten reconstruir el tejido social y fortalecer los proyectos de vida de las comunidades afectadas por la guerra, al tiempo que preservan la memoria colectiva.

El Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas se conmemora cada 9 de abril y coincide con una fecha clave en la historia de Colombia: el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán en 1948, un hecho que provocó el ‘Bogotazo’, una ola de disturbios en la capital que se extendió a otras regiones del país.

Este episodio marcó el inicio de un prolongado periodo conocido como ‘La Violencia’, caracterizado por enfrentamientos entre liberales y conservadores que dejaron cientos de miles de muertos y sentaron las bases del conflicto armado interno que ha afectado a Colombia durante décadas. EFE

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