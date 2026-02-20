Congreso del mexicano Nuevo León recibe propuesta de ‘Ley Therian’ contra discriminación

3 minutos

Ciudad de México, 19 feb (EFE).- El Congreso del estado mexicano de Nuevo León, al norte del país, recibió este jueves un propuesta ciudadana llamada Ley de protocolos de convivencia y protección de estudiantes en entornos educativos, llamada coloquialmente ‘Ley Therian’, que busca eliminar el acoso escolar y la discriminación contra ese grupo social.

En las últimas semanas en México el término therian, personas que se identifican o tienen una supuesta conexión psicológica o espiritual con un animal no humano, ha llegado a las redes sociales con fotografías y videos de personas que portan máscaras y disfraces de animales y hasta replican sus movimientos.

El abogado Mauricio Castillo presentó la iniciativa que plantea la creación de lineamientos para prevenir actos de violencia, discriminación u hostigamiento relacionados con manifestaciones de identidad o expresión personal dentro de escuelas públicas y privadas de Nuevo León.

Castillo llegó acompañado de Luis, un joven de 28 años, que se dijo «discriminado» durante toda su vida porque desde niño, con 9 o 10 años, actúa y siente que es un caballo.

Justamente el joven portaba una máscara de caballo y para completar el cuadro se acercó a las plantas del Congreso para simular comer hojas e imitó el famoso relincho de los caballos.

En entrevista con medios, explicó que procede de una familia que llamó «disfuncional» y que su padre hasta lo califica de «loco» y su madre que «todavía no sabe que quiere en la vida».

Según el abogado Castillo, en Nuevo León hay más de 100 casos de personas ‘therian’, que se identifican como animales, a quienes no se les permiten expresarse.

«Es una iniciativa ciudadana de ley para crear protocolos de convivencia y protección para los estudiantes en los planteles educativos, que se creen programas dentro de las escuelas de observatorios ciudadanos para evitar algún daño a terceros, evitar daños en la integridad física de los estudiantes y que los maestros sepan que hacer en ese tipo de casos», expuso Castillo.

Según el letrado, sobre el tema ya se ha legislado sobre convivencia digital y protección de menores en países como Reino Unido, España, Portugal, Australia, Corea del Sur y Finlandia.

Dijo que es necesario «reconocer que existe la urgencia de crear protocolos de seguridad en las escuelas, tanto en las públicas como en las privadas para evitar algún conato de violencia, daños a terceros o ‘bullying’ y acompañar a estos jóvenes en áreas psicosociales, psicológicas».

Además, llamó a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Salud estatal ayudar a los ‘therians’ al tiempo que pidió a mesas de trabajo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para prevenir delitos contra estos jóvenes. EFE

jmrg/jsm/sbb