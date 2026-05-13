Congreso Mundial de Camélidos Sudamericanos reúne a expertos de América y Europa en Perú

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Lima, 12 may (EFE).- Expertos de América y Europa participan desde este martes en el noveno Congreso Mundial de Camélidos Sudamericanos, que se desarrolla en la ciudad de Arequipa, en el sur de Perú, con el objetivo de intercambiar conocimientos científicos y tecnológicos para fortalecer la crianza de alpacas, llamas, vicuñas y guanacos.

El encuentro reunirá hasta el próximo jueves a investigadores, científicos y productores de España, Estados Unidos, Argentina, Chile, Bolivia y Perú, que participarán en ponencias y mesas técnicas sobre mejoramiento genético, genómica poblacional, biotecnología, sanidad animal, manejo sostenible y conservación de especies silvestres.

La cita es organizada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), en coordinación con el Gobierno Regional de Arequipa y la Asociación Civil Alpaca del Perú (Ascalpe), informaron fuentes oficiales.

«Ser anfitriones de este congreso nos llena de orgullo y responsabilidad. Perú alberga la mayor reserva genética de camélidos del planeta, los cuales representan el sustento de más de 150.000 familias que viven por encima de los 3.800 metros de altura», destacó el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza, durante la inauguración del congreso.

Al respecto, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego precisó que Perú lidera la población mundial de camélidos, con más de 4,5 millones de alpacas, 1 millón de llamas y 350.000 vicuñas, de las que se obtiene una de las fibras animales más finas del mundo.

En ese sentido, durante el congreso también se buscará trazar una «hoja de ruta» para dar valor agregado a las más de 4.600 toneladas de fibra de alpaca que se exportan anualmente, mediante la transformación de la materia prima en productos procesados de alta rentabilidad.

A su turno, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, sostuvo que «los camélidos suramericanos representan historia, identidad y economía para miles de familias del sur del país».

«El gran desafío es lograr que esta actividad continúe siendo sostenible y rentable para que nuestros jóvenes encuentren en ella una oportunidad de futuro», acotó.

Tras asegurar que Arequipa, una región ubicada a más de 1.000 kilómetros al sur de Lima, posee una importante población de alpacas y vicuñas, y desarrolla esfuerzos para su conservación, investigación y fortalecimiento productivo, informó que el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) reconocerá a su región como la ‘Capital de la vicuña’ en Perú.

En la inauguración del congreso participaron, además del ministro Meza y del gobernador Sánchez, el director de Desarrollo Ganadero del Midragri, Víctor Rodríguez; y el presidente del Consejo Directivo de Ascalpe, Andrés Chaves, además de otras autoridades, investigadores y productores nacionales e internacionales. EFE

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