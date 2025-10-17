Conmebol anuncia árbitros de Colombia y Brasil para las semifinales de la Sudamericana

Asunción, 17 oct (EFE).- La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció este viernes la designación de árbitros de Colombia y Brasil para los partidos de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, que se disputarán la próxima semana.

El organismo regional informó que el partido entre el ecuatoriano Independiente del Valle y el brasileño Atlético Mineiro, que se medirán el siguiente martes en el estadio Banco Guayaquil de Quito, será arbitrado por el colombiano Carlos Betancur, asistido por sus compatriotas Richard Ortiz y Miguel Roldán.

El duelo entre la Universidad de Chile y el Lanús argentino tendrá como juez al brasileño Anderson Daronco, acompañado por Danilo Manis y Bruno Boschilia, también de Brasil.

El partido se diputará el jueves 23 en el estadio Nacional Julio Martínez, de Santiago.

El encuentro de vuelta Atlético Mineiro-Independiente del Valle se jugará el 28 de octubre y el Lanús-U de Chile, el día 30. EFE

