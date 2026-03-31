Consejo de DDHH condena agresión rusa en una resolución «desequilibrada» para China y Cuba

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Ginebra, 31 mar (EFE).- El Consejo de Derechos Humanos aprobó este martes una resolución en la que condenó la agresión rusa a Ucrania, por 25 votos a favor y el no de cuatro países, incluidos China y Cuba, que la consideraron «desequilibrada».

«Es desbalanceada (sic) y parcializada. Expone una visión distorsionada de los hechos (…) No toma en cuenta las legítimas preocupaciones de todos», expresó el embajador de Cuba en la sede de la ONU en Ginebra, Rodolfo Benítez Verson, en la sesión 61 del Consejo.

En la resolución, de 34 puntos, el Consejo condenó los ataques contra civiles e infraestructuras, la deportación a Rusia o a territorios ucranianos ocupados de niños ucranianos, la tortura, las desapariciones y las ejecuciones de prisioneros de guerra, los cortes de internet y el reclutamiento de ucranianos en las Fuerzas Armadas rusas.

También pidió la retirada de las tropas rusas que se encuentran dentro de las fronteras ucranianas reconocidas internacionalmente, el cese del traslado de población rusa a los territorios ucranianos ocupados y el fin de los enjuiciamientos de ucranianos sin garantías y de la aplicación del derecho penal ruso en los territorios ocupados.

«Estas no son violaciones aisladas. Son parte de una política deliberada, implementada con la sensación de una impunidad total (…) Esta resolución refuerza la rendición de cuentas», declaró el embajador de Ucrania ante la ONU en Ginebra, Yevhenii Tsymbaliuk.

Además, el Consejo prorrogó en su resolución el mandato de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania por un año más para vigilar la situación de los derechos humanos en el país.

En su intervención, el representante cubano también consideró el suministro de armas como «uno de los factores que obstaculizan una solución negociada» y denunció la «campaña difamatoria de Estados Unidos», que alegó que Cuba participa en el conflicto militar ucraniano. EFE

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