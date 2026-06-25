Consejo electoral entrega a De la Espriella credencial como presidente electo de Colombia

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Bogotá, 25 jun (EFE).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó este jueves al ultraderechista Abelardo de la Espriella su credencial como presidente electo de Colombia tras ganar la segunda vuelta de las elecciones el domingo pasado al izquierdista Iván Cepeda.

«Hoy nos reúne uno de los actos más significativos que tiene nuestra constitución, Colombia y el CNE hace entrega forma de las credenciales que los acreditan a ustedes, doctor Abelardo y doctor José Manuel como presidente y vicepresidente de la república para el periodo 2026-2030», expresó el presidente del CNE, Cristian Quiroz.

Igualmente el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo recibió su credencial como vicepresidente electo de Colombia, en la primera aparición pública del ambos desde el domingo, cuando hablaron ante una multitud en la ciudad caribeña de Barranquilla tras la apretada victoria electoral sobre Cepeda, que fue proclamada ayer por el CNE. EFE

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