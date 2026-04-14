Consejo mexicano condena expresiones misóginas contra arbitra Katia Itzel García

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Ciudad de México, 14 abr (EFE).- El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) expresó este martes «su profunda preocupación» por las agresiones verbales «misóginas» que, según testimonios, enfrentó la árbitra mexicana Katia Itzel García, que participará en el Mundial de Fútbol 2026, durante un partido de fútbol de la Liga MX el domingo pasado.

Los hechos ocurrieron durante el partido entre los clubes Pumas y Mazatlán, en los que la árbitra «habría sido objeto de expresiones de carácter misógino tras el ejercicio de sus funciones arbitrales», señaló el consejo en un comunicado.

El organismo hizo así referencia al testimonio de una fotoperiodista que denunció que durante el partido el director técnico del Mazatlán, Sergio Bueno, utilizó la expresión: «Ahora resulta que una mujer quiere venir a demostrar que tiene huevos», en respuesta a una decisión arbitral de García, quien lo expulsó del juego.

«Estos hechos no pueden entenderse como parte de la ‘pasión del juego’ ni como una reacción legítima ante una decisión arbitral. Se trata de expresiones que reproducen estereotipos de género, deslegitiman la autoridad de las mujeres en espacios tradicionalmente masculinizados y constituyen formas de violencia simbólica inadmisibles en el deporte profesional y en cualquier espacio público», advirtió el Copred.

Asimismo, enfatizó que la gravedad del caso se acentúa en un contexto en el que México será sede del Mundial de Fútbol 2026, junto con Estados Unidos y Canadá, sumado al hecho que «la propia Katia Itzel García ha sido designada como árbitra en dicha competencia, consolidándose como una de las representantes del arbitraje mexicano a nivel internacional», insistió el organismo.

En este sentido, el Copred hizo llamado «firme» a la Liga MX a adoptar «una postura clara y pública de tolerancia cero frente a cualquier expresión discriminatoria, tanto en la cancha como fuera de ella».

A la Comisión de Árbitros, le instó a proteger activamente la integridad y dignidad de las personas árbitras y fortalecer protocolos internos.

Además, el Consejo llamó a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) a investigar diligentemente los hechos y a establecer «criterios claros» que sancionen conductas discriminatorias.

«Permitir expresiones como las vistas en el partido Pumas vs. Mazatlán, del domingo 12 de abril pasado, envía un mensaje grave y preocupante: que las mujeres deben “probar” su autoridad; que su desempeño está sujeto a prejuicios; que la violencia verbal es aceptable si ocurre en un contexto deportivo», zanjó la dependencia.

Katia Itzel García será la primera mujer mexicana en oficiar como árbitra central en un Mundial masculino, y será, junto con César Arturo Ramos Palazuelos, los dos representantes mexicanos que participarán en la justa arbirtal mundialista que arrancará en junio próximo.

El partido inaugural del Mundial enfrentará el 11 de junio a México y Sudáfrica en el emblemático estadio Azteca de la Ciudad de México. EFE

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