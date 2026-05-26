Conseller valenciano celebra que UE vaya a excluir las importaciones de carne de Brasil

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Bruselas, 26 may (EFE).- El conseller valenciano de Agricultura, Miguel Barrachina, destacó la «posición común» de las Comunidades Autónomas a la hora de exigir a las importaciones agrícolas los mismos estándares que se aplican a los productos agroalimentarios europeos y, en ese contexto, celebró que la UE vaya a excluir la carne y otros alimentos de Brasil del mercado europeo a partir del próximo septiembre.

El conseller, que asistió este martes a un Consejo de ministros de Agricultura de la UE en representación de las Comunidades Autónomas, subrayó que existe un acuerdo entre 17 de ellas «en torno a una posición común impulsada por la Comunidad valenciana (…) en la dirección de exigir las mismas garantías en sanidad vegetal, en sanidad, animal para nuestras importaciones, reforzando los controles en frontera», además de cláusulas de salvaguarda de aplicación ágil e inmediata.

«Es una fortaleza que España esté unida en un sector, el agroalimentario, en el cual somos líderes en exportación», comentó en declaraciones a la prensa.

No obstante, lamentó que el Ministerio de Agricultura no le haya permitido intervenir hoy en el Consejo de ministros de Agricultura, como suele ocurrir en otras formaciones en las que participan consejeros nacionales, para exponer esa posición.

Barrachina valoró, por otro lado, que en el contexto de las importaciones agroalimentarias, la UE haya decidido excluir desde septiembre a Brasil de la lista de países que pueden exportar carne o productos de origen animal por las dudas sobre el uso de antibióticos que hace sobre el ganado.

«Celebrar también que a partir del mes de septiembre se excluya porque su falta de trazabilidad hace que países como Brasil no puedan enviarnos productos de origen cárnico por las dudas sobre su trazabilidad sobre el uso de medicación para el crecimiento y que por tanto ni los productos cárnicos, ni el pescado, ni los huevos ni la miel puedan llegar a la Unión Europea en situación de riesgo», indicó.

El conseller opinó que ese es «el camino de una competencia justa, el de unas mismas reglas sanitarias y fitosanitarias por el bien de los consumidores españoles y europeos».

Por otra parte, consideró que el plan de acción sobre los fertilizantes que Bruselas presentó la semana pasada y los ministros europeos debatieron este martes va en «la buena dirección» pero que «hay que profundizar para que la Unión Europea recupere la competitividad perdida».

«Carecemos de autosuficiencia no solo alimentaria, sino también de aquellos insumos, como son los fertilizantes, y que debiéramos tener capacidades productivas, de las cuales carecemos», indicó el conseller, para quien el exceso burocrático en la UE «dificulta que seamos competitivos en este ámbito».

Consideró, en ese contexto, que «hemos de favorecer la producción europea y las diferentes producciones nacionales de productos fitosanitarios», y que «las exigencias que aquí hacemos son tan grandes que a los empresarios europeos les resulta más fácil producir lo mismo, pero fuera de la Unión Europea y eso nos convierte en enormemente vulnerables». EFE

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