Conservador PSD y sus coaliciones suman 81 alcaldías en Portugal con el 82 % computado

Lisboa, 12 oct (EFE).- El Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha) y las coaliciones que integra suman el control de 80 municipios con el 82,08 % de los votos computados en las elecciones municipales en Portugal, por delante de los socialistas y del ultraderechista Chega.

El Partido Socialista (PS) tiene en estos momentos el dominio de 76 alcaldías de municipios, mientras que Chega por primera vez en su historia controla dos ayuntamientos.

Grupos ciudadanos han logrado 10 alcaldías y el Partido Comunista Portugués (PCP) suma seis, por delante del democristiano CDS-PP, con tres.

En las últimas elecciones locales celebradas en el país ibérico en 2021, los socialistas fueron los triunfadores, al ganar 148 alcaldías de municipios.

Chega, que fue fundado en 2019, quedó cuarto sin ninguna alcaldía. EFE

