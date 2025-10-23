Controlan un derrame de hidrocarburos provocado por las lluvias en México

Un derrame de hidrocarburos en el estado de Veracruz (este) provocado por las intensas lluvias que se abatieron sobre México con decenas de muertos ha sido controlado, informó este miércoles el gobierno mexicano.

Al menos 78 personas fallecieron y 23 más están desaparecidas tras el desastre causado por precipitaciones excepcionalmente intensas que hace dos semanas afectaron principalmente los centrales estados de Hidalgo y Puebla, además de Veracruz, con costas en el Golfo de México.

«El derrame de hidrocarburos al momento se encuentra contenido», reportó la secretaría de Marina Armada en un comunicado acerca de la fuga en un oleoducto de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

Con apoyo de pescadores locales, los militares colocaron barreras de contención para evitar el desplazamiento de los hidrocarburos en el río Pantepec, añadió la institución.

La estatal Pemex informó de su lado que mantiene labores de limpieza ambiental en el área afectada.

En un comunicado, la petrolera anunció que el oleoducto averiado reanudó sus operaciones «de manera segura, conforme a los protocolos de seguridad».

El Golfo de México ha sido escenario de otros derrames de petróleo de la empresa estatal.

En julio de 2023, varias oenegés mexicanas denunciaron un extenso derrame de unos 400 kilómetros cuadrados de extensión.

