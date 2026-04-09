Conversaciones entre Israel y Líbano previstas la semana que viene en Washington

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Israel y Líbano mantendrán conversaciones la próxima semana en Washington, dijo el jueves un funcionario estadounidense, mientras crece la preocupación de que los combates que involucran a Hezbolá puedan romper la frágil tregua entre Estados Unidos e Irán.

El bombardeo más intenso de Israel sobre Líbano desde que el grupo libanés proiraní Hezbolá entró en la guerra de Oriente Medio el 2 de marzo dejó el miércoles cientos de muertos, poniendo en jaque el alto el fuego entre Washington y Teherán menos de 48 horas después de su entrada en vigor.

«Podemos confirmar que el Departamento de Estado acogerá una reunión la próxima semana para discutir las negociaciones sobre un alto el fuego entre Israel y el Líbano», dijo un funcionario del Departamento de Estado a la AFP bajo condición de anonimato.

Tras un llamamiento a la contención del presidente estadounidense Donald Trump, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció el jueves que ordenó a su gabinete entablar «negociaciones directas» con el Líbano, inéditas en décadas.

Según Netanyahu, estas negociaciones «versarán sobre el desarme de Hezbolá», que el gobierno libanés se ha comprometido a llevar a cabo, «y el establecimiento de relaciones de paz» entre ambos países, aún técnicamente en estado de guerra.

Líbano, que había propuesto esas conversaciones el 9 de marzo, quiere sin embargo «un alto el fuego antes de cualquier inicio de negociaciones», declaró a la AFP un responsable libanés que pidió no ser identificado.

Hezbolá rechazó cualquier negociación directa entre Líbano e Israel, y pidió la «retirada israelí» del sur del país.

– Nuevos bombardeos –

En cualquier caso, Netanyahu había advertido previamente que los bombardeos contra la formación chiita Hezbolá continuarían para restablecer la «seguridad de los habitantes del norte» de Israel, fronterizo con Líbano.

Por la noche, el ejército israelí anunció que había comenzado a atacar «posiciones de tiro» de Hezbolá en Líbano.

En Beirut, se seguía buscando a víctimas tras los bombardeos perpetrados simultáneamente por Israel el miércoles en varias regiones, que causaron más de 300 muertos y un millar de heridos.

En Ain el Mreisseh, un barrio residencial cercano al mar, todavía había cuerpos bajo las piedras y los trozos de metal, entre objetos de la vida cotidiana como un boletín de notas escolares o un peluche.

«No sabemos dónde está mi sobrina», dijo a la AFP Taha Qarqamaz, que también perdió a otra sobrina y que tiene a dos más en cuidados intensivos.

– «Inaceptable» –

Trump confirmó el jueves a NBC News haber abogado por la contención ante Netanyahu, después de que el sitio de información Axios informara de intercambios telefónicos el miércoles entre ambos y el emisario estadounidense Steve Witkoff.

El primer ministro británico Keir Starmer calificó de «inaceptable» la continuación de los ataques de Israel contra el Líbano, durante una gira para reunirse con los dirigentes del Golfo, con los que quiere comprometerse a hacer respetar el frágil alto el fuego en Oriente Medio.

Pakistán, mediador en el conflicto en Oriente Medio, denunció el jueves la «agresión» israelí contra el Líbano.

Al anunciar el alto el fuego había dicho que éste se aplicaba «en todas partes, incluido el Líbano», algo que desmienten Israel y Washington.

Pakistán debe acoger a partir del viernes negociaciones entre iraníes y estadounidenses, estos últimos encabezados por el vicepresidente JD Vance.

En declaraciones a NBC News Trump se dijo «muy optimista» sobre la posibilidad de concluir un acuerdo de paz, pese a la distancia entre las posiciones de ambos países.

El jefe de la Organización de la Energía Atómica de Irán descartó restringir el programa de enriquecimiento de uranio, una de las principales exigencias de Estados Unidos e Israel, que acusan a Irán de querer dotarse de la bomba atómica, lo que Teherán niega.

– Concentración en Teherán –

En Irán, miles de personas se congregaron al cumplirse 40 días de la muerte del líder supremo Alí Jamenei, cuando un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel desató la guerra el 28 de febrero.

Entre la multitud, Nastaran Safai, una estudiante de 24 años, consideró que el alto al fuego constituye una «victoria» para Irán.

«Tengo miedo de que la guerra se reanude y, al mismo tiempo, me da miedo que el régimen permanezca» en el poder, apuntó Sheida, una diseñadora gráfica de 38 años.

En un mensaje leído en la televisión estatal, el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, afirmó que Irán no quiere la guerra, pero protegerá los derechos de su país.

Un petrolero no iraní, el primero desde el alto el fuego, atravesó el jueves el estrecho de Ormuz.

Pero tras informes de que Irán está cobrando tasas a los petroleros que pasan por esta estratégica vía, Trump advirtió a los iraníes que «más les vale» no hacerlo.

El precio del barril de petróleo estadounidense, que el jueves había vuelto a situarse por encima del umbral de los 100 dólares, bajó al final de la jornada.

La Bolsa de Nueva York cerró al alza mientras que las bolsas europeas —ya cerradas cuando se anunciaron las negociaciones directas entre Israel y Líbano— no se beneficiaron de este repunte.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó por su parte que la guerra en Irán podría sumir a 45 millones de personas en la inseguridad alimentaria.

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