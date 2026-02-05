Copa recibe el premio a la aerolínea más puntual de Latinoamérica por undécima vez

2 minutos

Ciudad de Panamá, 5 feb (EFE).- La panameña Copa recibió este jueves por undécima vez el reconocimiento como la «Aerolínea más puntual de Latinoamérica» al alcanzar un 90,75 % de prontitud, una distinción que otorga la firma global especializada en análisis y datos de aviación Cirium.

«El equipo humano de Copa Airlines son las salsa secreta de la empresa y son los héroes de la puntualidad (…) Si un vuelo necesita que un grupo de personas apoye a otro, ellos los apoyan. Si necesitan cambiar sus planes ese día para que un vuelo salga a tiempo, cambian sus planes. Nuestros colaboradores entienden el valor de la puntualidad para nuestros pasajeros», dijo a EFE el presidente ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Heilbron.

En 2025, Copa Airlines alcanzó un índice de puntualidad de 90,75 %, el «más alto entre todas las aerolíneas del continente americano, lo que la posicionó como la segunda aerolínea más puntual del mundo», de acuerdo con el informe ‘On-Time Performance 2025’, elaborado por Cirium, según la información de aerolínea.

Esta clasificación anual, que evalúa indicadores como puntualidad, cumplimiento de itinerarios y tasas de cancelación, reflejó un 99,80 % de cumplimiento de itinerarios, ubicando a la aerolínea como la de menor tasa de cancelaciones en América y entre las mejores del mundo en este indicador, de acuerdo con la información oficial.

El acto de entrega del reconocimiento se celebró en el Centro de Mantenimiento de Copa Airlines, ubicado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, considerado como un importante centro regional de conexiones aéreas para el continente, con la participación de representantes de Cirium, así como directivos y colaboradores de la Aerolínea.

En el marco del evento, «se puso en relieve el rol de las personas que hacen posible este desempeño», al destacar el trabajo de colaboradores de distintas áreas de Copa. También se desveló un avión Boeing 737 identificado con un logo conmemorativo del reconocimiento como la Aerolínea más puntual de Latinoamérica, el cual forma parte de su flota operativa.

Copa Airlines, subsidiaria de Copa Holdings, cuenta con una de las flotas más nuevas y modernas de la industria de Boeing 737-800 NG y Boeing 737 MAX9, que presta servicios en países de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe. EFE

adl/mt/seo

(foto)(video)