Coreógrafa española Sol Picó debuta en Panamá con ‘Malditas plumas’ e inaugura FAE 2026

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Fabio Agrana

Ciudad de Panamá, 16 abr (EFE).- La coreógrafa española Sol Picó debuta este jueves en el Teatro Nacional de Panamá con su creación ‘Malditas plumas’ sobre una corista que desea ser vedete en la Barcelona de los cabarés de los años 20 del siglo pasado, en la apertura del Festival Internacional de Artes Escénicas (FAE Panamá 2026).

En esta obra, que se apoya en el género de la revista española y su picaresca y que mezcla ficción, realidad, ironía y sentido del humor, Picó encarna los diferentes episodios -hasta su madurez- de una chica que se imagina vedete durante los años de esplendor del emblemático barrio El Paralelo, que entonces concentraba los teatros de cabaré de Barcelona.

Sol Picó (Alcoy, España, 1967) señaló en una entrevista con EFE que esta puesta en escena germina de una reflexión existencial que se genera a través de un personaje que «más que una vedete es como una niña que quería ser vedete», basándose en una «emoción muy humana que es el llegar a un momento en la vida donde te das cuenta que no has hecho cosas que te hubiera gustado hacer y a lo mejor ya no las puedes hacer».

Aunque durante este sueño de vedete se genera un escenario de opulencia, plumas, color y alegría, en el fondo la protagonista se siente apenada por el hecho de darse cuenta que no cumplió sus grandes aspiraciones, en un momento de la vida que «depende de la edad y en el que dices: ‘Ostras, esto ya no lo podré hacer'».

En ‘Malditas plumas’, la coreógrafa española, además de bailar, echa mano de las palabras y recita textos, a la vez que se vale de las técnicas de la magia, en un espectáculo en el que «traspasa la cuarta pared» para involucrar al público a la usanza de las artistas de cabaré, en lo que es el momento más intenso de esta pieza.

«Hay un momento a mitad de la obra en donde yo increpo un poco al público, traspaso la cuarta pared y les digo cosas. Y en un momento dado se revoluciona el escenario y la platea y es cuando aparece la vedete», relata.

Primera vez en Panamá para abrir el FAE 2026

Sol Picó, con más de 40 espectáculos realizados a lo largo de una carrera artística de más de 30 años, dijo que ha estado en varios países de América como Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, pero es en Panamá que estrena ‘Malditas plumas’, abriendo el FAE 2026.

«Inauguramos el festival, aunque todo ha sido un poco complicado finalmente porque íbamos también a Costa Rica y Colombia, pero al final esos festivales no pudimos encajarlos. A ver si el año que viene se produce», señaló.

Además, para la presentación en Panamá tuvieron que hacer una «gran adaptación escenográfica», pues en la obra hay una «asociación divertida con las gallinas y las plumas» simulando cajas de un gallinero, las cuales, indicó, «hemos sustituido por unas cortinas doradas».

«Bailaré hasta que me dé la gana»

En su trayectoria en el mundo de la danza, Sol Picó cuenta con premios del público, diez premios Max, así como, entre otros, el Premio Nacional de Danza de la Generalitat (2004) y el del Ministerio de Cultura en 2016.

También ha obtenido el Premio Ciutat de Barcelona de Danza (2015) y la Creu de Sant Jordi en 2020, una de las máximas distinciones de la Generalitat.

Picó recuerda que ha estado bailando desde que tenía 6 años, y que «antes de los 30 años» ya viajaba por el mundo con su propia compañía, por lo que no lo duda: «A mí nadie me va a echar de aquí».

«Ya me iré yo cuando quiera. Lo tengo clarísimo. Yo ya sabré cuándo me tengo que ir, pero a mí nadie me tiene que decir que porque tenga 50 años no voy a bailar, bailaré hasta que me dé la gana, si puedo», remarcó.

La coreógrafa alcoyana se describe como un «animal de escena» que cuando sube y pone los pies en el escenario entra en una especie de «liturgia» y «comunión con el público», y para sus creaciones se inspira de «la vida cotidiana, de lo que pasa, de lo que ocurre, de lo que traspasa a mí, de lo que traspasa a mi gente». EFE

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