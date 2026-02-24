Corea del Norte busca consolidar su economía y «transformar» a su población

Seúl, 24 feb (EFE).- El líder norcoreano, Kim Jong-un, afirmó durante el Congreso del partido único en curso que Pionyang consolidará su economía en los próximos cinco años, dijo este martes la agencia estatal de noticias KCNA, y llamó a «transformar» a la población entre denuncias de una creciente represión.

«El nuevo plan quinquenal se convertirá en una etapa para estabilizar y consolidar nuestra economía y lograr su desarrollo cualitativo gradual», señaló Kim en un discurso el lunes.

Revalidado el domingo como secretario general del Partido de los Trabajadores, en un gesto simbólico que consolida su figura de líder, el mandatario norcoreano añadió que la principal tarea restante del Congreso es elaborar un plan quinquenal para cada uno de los sectores de la economía.

«El éxito vital de un Congreso del Partido depende de cómo definamos nuestra orientación de lucha de los próximos cinco años», dijo, antes de señalar la urgencia de «intensificar la revolución ideológica» y «transformar al pueblo (…) según líneas revolucionarias y obreras».

Las declaraciones llegan entre reportes de un aumento de la represión en el hermético régimen.

La relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Corea del Norte, Elizabeth Salmón, afirmó en Seúl a principios de mes que la situación general de los derechos humanos en Corea del Norte no ha mostrado ninguna mejora y, en muchos casos, se deterioró.

Las organizaciones pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI), por su parte, denunciaron también graves violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, como ejecuciones y trabajos forzados, en un contexto de represión intensificada contra el consumo de contenidos extranjeros.

HRW señaló el pasado viernes, coincidiendo con el arranque del Congreso norcoreano, que Pionyang ha aplicado «agresivamente una legislación que penaliza el acceso a la información y la expresión cultural extranjeras».

Casi 7.000 personas, entre delegados y observadores, participan en el máximo órgano de decisión del régimen norcoreano, cuyo congreso previo de 2021 transcurrió durante ocho días de sesiones y concluyó con la determinación de fortalecer las capacidades nucleares.

El Congreso servirá para definir la hoja de ruta de las futuras políticas y capacidades de defensa del régimen, y parte de la atención internacional se centra en la postura que adoptará ante Seúl y Washington en medio de su fortalecimiento de los lazos militares con Rusia.

